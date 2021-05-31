В Гатчине откроется выставка казанской художницы

Казанская художница Полина Илюшкина подготовила совместно с оркестром «Ренессанс» художественно-музыкальную выставку «Стрела времени», состоящую из серии живописных и графических работ в музыкальном сопровождении камерного оркестра RENAISSANCE. Тематика выставки - буддистские и исламские страны, а также картины, написанные на родине художницы, в славном Татарстане, о трудовых свершениях трудящихся Татарстана и знаковых местах республики в живописи и графике.

На выставке представлены картины, написанные в Китае, Иране, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, России, Турции, Вьетнаме, Мьянме, Шри-Ланке, Сербии, Словакии, Египте, Мальдивах и др. странах в 2011-2021 гг. с натуры и в мастерской художницы.

Полина Илюшкина родилась в 1990 г. в г. Казани. В 2005-2009 г. училась в КХУ им. Н.И. Фешина, в 2015 г. окончила МГАХИ им. В.И. Сурикова. C 2018 г. принята в Творческие мастерские Российской академии художеств в г. Казани. В 2021 г. награждена серебряной медалью «Достойному» Российской академии художеств за серии живописных и творческих работ цикла «С мольбертом по земному шару». Полина Илюшкина является членом Союза художников России, Творческого союза художников России. Она лауреат международных фестивалей, участник академических, международных, всероссийских, межрегиональных выставок, в том числе «Новое время» в Новой Третьяковке 2020 г., «Россия XIII» в ЦДХ 2019 г., «Красные ворота/Против течения» 2016, 2018 гг., «Большая Волга», «Вятская провинция - по святым местам» (Благодарность Российской академии художеств 2016г.). Участник международных пленэров в России, Китае, Венгрии, Словакии, Сербии, Египте, Индии.

Полина провела ряд персональных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Альметьевске, Германии, коллективные выставки в Китае, Южной Корее, Египте, Венгрии, Словакии, Сербии, Италии и др. Произведения художницы находятся в фонде Российской академии художеств, государственных и частных собраниях в России и за рубежом.