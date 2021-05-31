В Гатчине откроется выставка казанской художницы

Казанская художница
Полина Илюшкина подготовила совместно с оркестром «Ренессанс» художественно-музыкальную
выставку «Стрела времени», состоящую из серии живописных и графических работ в
музыкальном сопровождении камерного оркестра RENAISSANCE. Тематика
выставки - буддистские и исламские страны, а также картины, написанные на
родине художницы, в славном Татарстане, о трудовых свершениях трудящихся
Татарстана и знаковых местах республики в живописи и графике.
На выставке
представлены картины, написанные в Китае, Иране, Узбекистане, Таджикистане,
Казахстане, России, Турции, Вьетнаме, Мьянме, Шри-Ланке, Сербии, Словакии,
Египте, Мальдивах и др. странах в 2011-2021 гг. с натуры и в мастерской
художницы.
Полина Илюшкина
родилась в 1990 г. в
г. Казани. В 2005-2009 г. училась в КХУ им. Н.И. Фешина, в 2015 г.
окончила МГАХИ им. В.И. Сурикова. C 2018 г. принята в Творческие мастерские
Российской академии художеств в г. Казани. В 2021 г. награждена серебряной
медалью «Достойному» Российской академии художеств за серии живописных и
творческих работ цикла «С мольбертом по земному шару». Полина Илюшкина является
членом Союза художников России, Творческого союза художников России. Она лауреат
международных фестивалей, участник академических, международных, всероссийских,
межрегиональных выставок, в том числе «Новое время» в Новой Третьяковке 2020 г.,
«Россия XIII» в ЦДХ 2019 г., «Красные
ворота/Против течения» 2016, 2018 гг., «Большая Волга», «Вятская провинция - по
святым местам» (Благодарность Российской академии художеств 2016г.). Участник
международных пленэров в России, Китае, Венгрии, Словакии, Сербии, Египте,
Индии.
Полина провела ряд
персональных выставок в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Альметьевске,
Германии, коллективные выставки в Китае, Южной Корее, Египте, Венгрии,
Словакии, Сербии, Италии и др. Произведения художницы находятся в фонде
Российской академии художеств, государственных и частных собраниях в России и
за рубежом.