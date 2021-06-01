Гатчина – «Город счастливых детей»

Участниками
концерта стали воспитанники Районного центра детского творчества, которые
представили все направления работы учебного учреждения: песни, танцы, декларирование
стихов и многое другое. Здесь же прошла выставка их рисунков.
Игровая
программа для ребят была представлена в виде квеста. Командам предстояло пройти
такие станции, как «Викторина», «Шахматы», «Фотография», «Сороконожки». Стоит
отметить, что тематика праздника была посвящена празднованию 225-летия со дня
присвоения Гатчине статуса города.
Ирина
Хрусталёва
Фото
автора