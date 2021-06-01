Гатчина – «Город счастливых детей»

Гатчина – «Город счастливых детей»

В первый день лета - в Международного дня защиты детей - в Гатчине на Театральной площади состоялась концертно-игровая программа «Город счастливых детей».

Рубрики : Общество     01 Jun 2021

Участниками концерта стали воспитанники Районного центра детского творчества, которые представили все направления работы учебного учреждения: песни, танцы, декларирование стихов и многое другое. Здесь же прошла выставка их рисунков.

Игровая программа для ребят была представлена в виде квеста. Командам предстояло пройти такие станции, как «Викторина», «Шахматы», «Фотография», «Сороконожки». Стоит отметить, что тематика праздника была посвящена празднованию 225-летия со дня присвоения Гатчине статуса города.

Ирина Хрусталёва

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