Юрий Малаев – Почетный гражданин Гатчинского района

За
большой практический вклад в социально-экономическое развитие Гатчинского
района Совет депутатов Гатчинского района принял решение присвоить звание
«Почетный гражданин Гатчинского муниципального района» руководителю АО «Племенной
завод «Пламя» Юрию Малаеву.
Знаком
отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» депутаты решили
наградить председателя сельскохозяйственного производственного кооператива
«Кобраловский» Александра Яковлевича Бронштейна и ветерана муниципальной службы
Маргариту Петровну Лисину, много лет отработавшую на благо Гатчинского района
на руководящих должностях.