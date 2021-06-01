Юрий Малаев – Почетный гражданин Гатчинского района

За большой практический вклад в социально-экономическое развитие Гатчинского района Совет депутатов Гатчинского района принял решение присвоить звание «Почетный гражданин Гатчинского муниципального района» руководителю АО «Племенной завод «Пламя» Юрию Малаеву.

Знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» депутаты решили наградить председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Кобраловский» Александра Яковлевича Бронштейна и ветерана муниципальной службы Маргариту Петровну Лисину, много лет отработавшую на благо Гатчинского района на руководящих должностях.