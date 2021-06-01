«Мы с тобою, Песня!»

Пятьдесят лет для
коллектива — это значительная дата и яркое событие не только для его
участников, но и для культурной жизни Гатчинского района в целом. Народный хор
«Гатчанка» - один из старейших и очень уважаемых в Гатчинском районе. Коллектив
был основан в 1970 году. Его первым руководителем стал Виктор Павлов, которого
чествовали в этот день в гостеприимном зале Дома культуры. Именно под
руководством Виктора Павловича в 1975 году молодому хору было присвоено
почетное звание «Народного коллектива». С 2014 года хормейстером хора является
Александр Николаевич Коваленко, аккомпаниатором-концертмейстером - Пётр
Шалашов.
На протяжении многих лет
«Гатчанка» радует своими песнями не только гатчинцев, но и поклонников музыки
всей Ленинградской области. Отличительной чертой коллектива является высокий
уровень исполнительского мастерства, и неудивительно, что за долгие годы своей
творческой деятельности хор неоднократно становился победителем городских и
областных конкурсов песенного творчества.
Для любого творческого
коллектива полувековой юбилей свидетельствует о его зрелости, сплочённости и
признании у поклонников. И дело не только в профессионализме и «народности»
хора, но и в том, что творчество его участников стало примером для тех, кто не
может жить без музыки. Участников «Гатчанки» объединяет беззаветная любовь к
народному творчеству и песне, желание творить добро и приносить радость людям.
От имени руководства
Гатчинского района участников народного хора «Гатчанка» поздравили управляющий
делами районной администрации Наталья Куделя и начальник отдела комитета по
культуре и туризму Гатчинского района Юлиана Захарченко. Коллективу,
руководителям и участникам были вручены памятные награды от администрации
Гатчинского района, Дома народного творчества Ленинградской области, комитета
по культуре и туризму Гатчинского района и, конечно же, от руководителей
родного Дома культуры.
В день своего юбилейного
концерта хор русской песни «Гатчинка» выступал в новых, очень красивых
костюмах. Такой подарок к юбилею ему преподнесло правительство Ленинградской
области. Ещё один подарок сделал «Гатчанке» Гатчинский муниципальный район,
выделив денежные средства на приобретение шумовых инструментов и звукоусилительной
аппаратуры для репетиционной работы коллектива.
В этот день «Гатчанка»
получала от своих поклонников тёплые слова, пожелания и бесконечные букеты
цветов. Своих коллег по творчеству поздравили яркими номерами образцовый
коллектив ансамбля бального танца «Партита» (руководитель Александр Муругов,
балетмейстер-постановщик Наталья Леонова) и вокально-эстрадная студия
«Маленькая страна» (руководитель Лилия Линник).