«Мы с тобою, Песня!»

Пятьдесят лет для коллектива — это значительная дата и яркое событие не только для его участников, но и для культурной жизни Гатчинского района в целом. Народный хор «Гатчанка» - один из старейших и очень уважаемых в Гатчинском районе. Коллектив был основан в 1970 году. Его первым руководителем стал Виктор Павлов, которого чествовали в этот день в гостеприимном зале Дома культуры. Именно под руководством Виктора Павловича в 1975 году молодому хору было присвоено почетное звание «Народного коллектива». С 2014 года хормейстером хора является Александр Николаевич Коваленко, аккомпаниатором-концертмейстером - Пётр Шалашов.

На протяжении многих лет «Гатчанка» радует своими песнями не только гатчинцев, но и поклонников музыки всей Ленинградской области. Отличительной чертой коллектива является высокий уровень исполнительского мастерства, и неудивительно, что за долгие годы своей творческой деятельности хор неоднократно становился победителем городских и областных конкурсов песенного творчества.

Для любого творческого коллектива полувековой юбилей свидетельствует о его зрелости, сплочённости и признании у поклонников. И дело не только в профессионализме и «народности» хора, но и в том, что творчество его участников стало примером для тех, кто не может жить без музыки. Участников «Гатчанки» объединяет беззаветная любовь к народному творчеству и песне, желание творить добро и приносить радость людям.

От имени руководства Гатчинского района участников народного хора «Гатчанка» поздравили управляющий делами районной администрации Наталья Куделя и начальник отдела комитета по культуре и туризму Гатчинского района Юлиана Захарченко. Коллективу, руководителям и участникам были вручены памятные награды от администрации Гатчинского района, Дома народного творчества Ленинградской области, комитета по культуре и туризму Гатчинского района и, конечно же, от руководителей родного Дома культуры.

В день своего юбилейного концерта хор русской песни «Гатчинка» выступал в новых, очень красивых костюмах. Такой подарок к юбилею ему преподнесло правительство Ленинградской области. Ещё один подарок сделал «Гатчанке» Гатчинский муниципальный район, выделив денежные средства на приобретение шумовых инструментов и звукоусилительной аппаратуры для репетиционной работы коллектива.

В этот день «Гатчанка» получала от своих поклонников тёплые слова, пожелания и бесконечные букеты цветов. Своих коллег по творчеству поздравили яркими номерами образцовый коллектив ансамбля бального танца «Партита» (руководитель Александр Муругов, балетмейстер-постановщик Наталья Леонова) и вокально-эстрадная студия «Маленькая страна» (руководитель Лилия Линник).



