Регион поддерживает одаренных детей

Медиацентры станут
удаленными площадками центра «Интеллект», откуда в дистанционном формате будут
проводиться лекции и семинары по подготовке обучающихся к олимпиадам и
конкурсам.
«С появлением
медиацентров оказывать поддержку одаренным детям станет проще. Несмотря на
расстояния, можно будет вести полноценную подготовку наших школьников к
олимпиадам, помогать раскрыть их талант», — прокомментировал председатель
комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.
Параллельно с внедрением
сетевой модели работы в самом «Интеллекте» планируется создать новые
лаборатории и образовательные пространства для одаренных детей. В ближайшее
время ожидается поставка современного оборудования.
Создание региональных
центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» реализуется в
рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование».