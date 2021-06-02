Регион поддерживает одаренных детей

Регион поддерживает одаренных детей

К 1 сентября 2021 года в Ленинградской области на базе школ 18 муниципальных районов будет создана сеть медиацентров для работы с одаренными детьми.

Рубрики : Образование     02 Jun 2021

Медиацентры станут удаленными площадками центра «Интеллект», откуда в дистанционном формате будут проводиться лекции и семинары по подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам.

«С появлением медиацентров оказывать поддержку одаренным детям станет проще. Несмотря на расстояния, можно будет вести полноценную подготовку наших школьников к олимпиадам, помогать раскрыть их талант», — прокомментировал председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Параллельно с внедрением сетевой модели работы в самом «Интеллекте» планируется создать новые лаборатории и образовательные пространства для одаренных детей. В ближайшее время ожидается поставка современного оборудования.

Создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

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