Область будет участвовать в разработке новой вакцины от COVID-19

Область будет участвовать в разработке новой вакцины от COVID-19

Ленинградская область станет одним из центров России по высокотехнологичному производству сырья для вакцин различного спектра действия. На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между правительством Ленинградской области и Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России) о создании на территории региона специализированных птицеводческих хозяйств, центров инкубации куриных яиц, основы для производства иммунобиологических препаратов.

Рубрики : Экономика     04 Jun 2021

Свои подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Виктор Трухин.

«Этим соглашением мы закладываем основу развития нового для нас направления агропромышленного комплекса. Мы будем обеспечивать высококачественным сырьем наукоемкую медицину для разработки отечественных вакцин, в том числе, от COVID-19, что особенно актуально. Созданные в Ленинградской области площадки по инкубации яйца обеспечат независимость отечественных производителей от поставок сырья из-за рубежа, гарантируют высокое качество производимых вакцин и откроет доступ отечественным препаратам на мировой рынок», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Подписанный документ определяет условия реализации высокотехнологичного проекта по строительству в Ленинградской области комплекса из 15–20 специализированных фермерских хозяйств с общим объемом производства до 140 млн штук инкубационного яйца в год.

Фермы будут производить продукцию по стандарту Clean Eggs — куриные яйца, используемые фармацевтическими компаниями для производства вакцин для профилактики гриппа или инактивированных вакцин для животных. Для производства яиц стандарта Clean Eggs используются специальные куриные стада, содержащиеся под строгим контролем по широкому спектру показателей гигиены и биобезопасности.

Планируемый объем инвестиций в создание птицеводческих предприятий — более 1,5 млрд рублей, в хозяйствах будет открыто 200 новых рабочих мест.

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