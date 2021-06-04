Область будет участвовать в разработке новой вакцины от COVID-19

Свои подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Виктор Трухин.

«Этим соглашением мы закладываем основу развития нового для нас направления агропромышленного комплекса. Мы будем обеспечивать высококачественным сырьем наукоемкую медицину для разработки отечественных вакцин, в том числе, от COVID-19, что особенно актуально. Созданные в Ленинградской области площадки по инкубации яйца обеспечат независимость отечественных производителей от поставок сырья из-за рубежа, гарантируют высокое качество производимых вакцин и откроет доступ отечественным препаратам на мировой рынок», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Подписанный документ определяет условия реализации высокотехнологичного проекта по строительству в Ленинградской области комплекса из 15–20 специализированных фермерских хозяйств с общим объемом производства до 140 млн штук инкубационного яйца в год.

Фермы будут производить продукцию по стандарту Clean Eggs — куриные яйца, используемые фармацевтическими компаниями для производства вакцин для профилактики гриппа или инактивированных вакцин для животных. Для производства яиц стандарта Clean Eggs используются специальные куриные стада, содержащиеся под строгим контролем по широкому спектру показателей гигиены и биобезопасности.

Планируемый объем инвестиций в создание птицеводческих предприятий — более 1,5 млрд рублей, в хозяйствах будет открыто 200 новых рабочих мест.