Живое слово «Балаганчика»

— Сиверский — удивительное место. Здесь более 45 лет прожил знаменитый композитор Исаак Шварц. В конце 1990-х довелось пообщаться с ним лично, остались самые светлые воспоминания. Каждый раз, когда прихожу в его музей, созданный в нашем поселке, ощущение такое, что оказалась в гостях у близкого и дорогого человека. Из сочинений Шварца больше всего люб­лю музыку к фильму «Мелодии белой ночи», написанную в Сиверском. Композитор гениально воспроизвел и выразил в музыке атмосферу северного лета.

Люди в Сиверском вообще очень творческие. Вот уже 28 лет здесь работает наш детский театр, в котором в разное время занималось более 300 детей. В репертуаре — свыше 20 постановок по работам классиков литературы, а также русские народные сказки. Больше всего зрителям нравится спектакль-сказка «Синяя птица».

В рамках проекта «Детская площадка Творческие каникулы» международного грантового конкурса «Православная инициатива» два года назад мы поставили спектакль «Дачные картинки русской Швейцарии». Он воспроизводит один день занятий в церковно-приходской школе для крестьянских детей. Учреждение было открыто на станции Сиверская в конце XIX века благодаря Аполлону Майкову и другим меценатам. Недавно в поселке открыли памятник поэту-просветителю — это событие приурочено к 200-летию со дня его рождения.

Артисты «Балаганчика» регулярно становятся лауреатами конкурса чтецов «Живое слово» Гатчинского района. На юбилейном X конкурсе лауреатом первой степени стала Оксана Барсова, покорившая всех исполнением отрывка из произведения Олега Ернева «Поцелуев мостик». А я стала лауреатом второй степени за исполнение поэтической композиции на стихи Майкова «Весна»...

Театр — это волшебство сотворчества. Здесь решается много задач: образовательная, воспитательная, созидательная. Ребята постигают не только азы родной словесности, но и основы духовности, что способствует всестороннему развитию личности. Приходите к нам в «Балаганчик»!