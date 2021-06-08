Живое слово «Балаганчика»

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Сиверский — удивительное место. Здесь более 45 лет прожил знаменитый композитор Исаак Шварц. В конце 1990-х довелось
пообщаться с ним лично, остались самые светлые воспоминания. Каждый раз, когда
прихожу в его музей, созданный в нашем поселке, ощущение такое, что оказалась в
гостях у близкого и дорогого человека. Из сочинений Шварца больше всего люблю
музыку к фильму «Мелодии белой ночи», написанную в Сиверском. Композитор
гениально воспроизвел и выразил в музыке атмосферу северного лета.
Люди в Сиверском вообще очень творческие. Вот уже 28 лет
здесь работает наш детский театр, в котором в разное время занималось
более 300 детей. В репертуаре — свыше 20 постановок по работам классиков
литературы, а также русские народные сказки. Больше всего зрителям нравится
спектакль-сказка «Синяя птица».
В рамках проекта «Детская площадка Творческие каникулы»
международного грантового конкурса «Православная инициатива» два года назад мы
поставили спектакль «Дачные картинки русской Швейцарии». Он воспроизводит один
день занятий в церковно-приходской школе для крестьянских детей. Учреждение
было открыто на станции Сиверская в конце XIX века благодаря Аполлону Майкову и
другим меценатам. Недавно в поселке открыли памятник поэту-просветителю — это
событие приурочено к 200-летию со дня его рождения.
Артисты «Балаганчика» регулярно становятся лауреатами
конкурса чтецов «Живое слово» Гатчинского района. На юбилейном X конкурсе
лауреатом первой степени стала Оксана Барсова, покорившая всех исполнением
отрывка из произведения Олега Ернева «Поцелуев мостик». А я стала лауреатом
второй степени за исполнение поэтической композиции на стихи Майкова «Весна»...
Театр
— это волшебство сотворчества. Здесь решается много задач: образовательная,
воспитательная, созидательная. Ребята постигают не только азы родной
словесности, но и основы духовности, что способствует всестороннему развитию
личности. Приходите к нам в «Балаганчик»!