На связи с «Дариной» — глава государства

В
видеоконференции приняли участие социальные работники государственных и
некоммерческих организаций, оказывающие помощь инвалидам и людям старшего
возраста, волонтёры, сотрудники медицинских и реабилитационных центров. В связи
с эпидемией коронавируса многие общественники и добровольцы оказывали неоценимую
помощь и поддержку маломобильным гражданам и старикам, в некоторых случаях
буквально спасая людям жизнь.
Приветствуя
социальных работников, Владимир Путин сердечно поздравил их с профессиональным
праздником. Глава государства
отметил, что всю многовековую историю нашего народа связывают и скрепляют
именно ценности милосердия, любви к ближнему, поддержки нуждающихся. Как
напомнил Владимир Владимирович, создание системы социальной защиты на
государственном уровне началось ровно 320 лет назад, 8 июня 1701 года, решением
Петра Первого. Смысл жизни в том, чтобы делать добро, помогать тем, кто рядом и
нуждается в помощи, видели не только выдающиеся меценаты и подвижники, но и
люди самых разных сословий.
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Эти нравственные принципы сегодня воплощаются в каждодневной работе сотрудников
государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания,
волонтёров, представителей некоммерческого сектора, благотворительных фондов и
религиозных объединений, - подчеркнул глава государства.
Владимир
Владимирович поблагодарил всех социальных работников за сердечность,
отзывчивость и великодушие, за всё то, что они сделали и продолжают делать для
своих подопечных.
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Безмерной благодарности и признательности заслуживают ваши самоотверженные
действия в период пандемии коронавируса, - подчеркнул президент. - Несмотря на
колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой и просто
героически выполняли свой долг: трудились на пределе сил, практически без
выходных, ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить
пожилых и тяжелобольных людей.
Как
отметил Владимир Владимирович, со своей стороны государство старалось оказать
социальным организациям необходимую поддержку. В период эпидемии были введены
специальные доплаты работникам домов-интернатов, которые неделями оставались на
рабочем месте. Финансовую помощь от государства получили и сотрудники НКО,
граждане, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей,
инвалидов, детей-сирот.
В
этот день с президентом России смогли побеседовать представители около
пятнадцати социальных организаций. Среди них - Гатчинский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина».
Заведующая
стационарным отделением «Дарины» Анастасия Власова вкратце рассказала Владимиру
Владимировичу о работе центра, более подробно остановившись на реализуемой в
Ленинградской области и, в частности, в центре «Дарина» технологии ранней
помощи детям от ноля до трёх лет. Как отметила Анастасия Михайловна, речь идёт
в первую очередь о детях, не имеющих статуса «ребёнок-инвалид», но страдающих
задержкой в развитии, а также имеющих стойкие нарушения функций организма или
тяжёлые заболевания, способные привести к нарушениям в развитии.
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Эта социальная технология позволяет предотвратить или даже компенсировать ранее
выявленные нарушения, - рассказала Анастасия Власова. - После реабилитации по
этой технологии многие детки преодолевают те трудности, с которыми к нам
поступают. Технология ранней помощи как первичное звено системы комплексной
медико-социальной реабилитации призвана улучшить условия жизни и развития детей
с ограниченными возможностями. Благодаря этой технологии родители детей
получают уникальную возможность пройти обучение у наших специалистов навыкам
ухода, обучения и взаимодействия с ребёнком... В федеральном законодательстве
есть понятие «ребёнок с ограниченными возможностями». Мы хотели бы предложить
поменять суть этого понятия и впредь говорить о детях и людях с дополнительными
потребностями.
Внимательно
выслушав Анастасию Власову, глава государства, отметил несомненную важность
такой работы с детьми до трех лет.
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Действительно, очень важно вовремя вмешаться, если есть какая-то информация,
какие-то опасения о том, что сегодняшнее состояние ребёнка может перерасти в
инвалидность, - уверен президент. - Так что работа чрезвычайно важная. Я желаю
вам успехов, и постараемся поддержать вас на этом благородном пути по
нескольким направлениям, в том числе и с помощью государственного
финансирования.
На
встрече с социальными работниками госучреждений и НКО Владимир Путин отметил,
что благодаря новым поправкам в Конституцию Российской Федерации, в Основной
закон нашей страны будут заложены базовые принципы социальной справедливости.
Президент напомнил, что предложенные изменения в Конституцию закрепляют
государственные гарантии адресной социальной поддержки. В частности, они
предполагают регулярную индексацию пенсий и пособий, а минимальный размер
оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть
ниже прожиточного минимума.