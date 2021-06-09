На связи с «Дариной» — глава государства

В видеоконференции приняли участие социальные работники государственных и некоммерческих организаций, оказывающие помощь инвалидам и людям старшего возраста, волонтёры, сотрудники медицинских и реабилитационных центров. В связи с эпидемией коронавируса многие общественники и добровольцы оказывали неоценимую помощь и поддержку маломобильным гражданам и старикам, в некоторых случаях буквально спасая людям жизнь.

Приветствуя социальных работников, Владимир Путин сердечно поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что всю многовековую историю нашего народа связывают и скрепляют именно ценности милосердия, любви к ближнему, поддержки нуждающихся. Как напомнил Владимир Владимирович, создание системы социальной защиты на государственном уровне началось ровно 320 лет назад, 8 июня 1701 года, решением Петра Первого. Смысл жизни в том, чтобы делать добро, помогать тем, кто рядом и нуждается в помощи, видели не только выдающиеся меценаты и подвижники, но и люди самых разных сословий.

- Эти нравственные принципы сегодня воплощаются в каждодневной работе сотрудников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания, волонтёров, представителей некоммерческого сектора, благотворительных фондов и религиозных объединений, - подчеркнул глава государства.

Владимир Владимирович поблагодарил всех социальных работников за сердечность, отзывчивость и великодушие, за всё то, что они сделали и продолжают делать для своих подопечных.

- Безмерной благодарности и признательности заслуживают ваши самоотверженные действия в период пандемии коронавируса, - подчеркнул президент. - Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой и просто героически выполняли свой долг: трудились на пределе сил, практически без выходных, ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных людей.

Как отметил Владимир Владимирович, со своей стороны государство старалось оказать социальным организациям необходимую поддержку. В период эпидемии были введены специальные доплаты работникам домов-интернатов, которые неделями оставались на рабочем месте. Финансовую помощь от государства получили и сотрудники НКО, граждане, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, инвалидов, детей-сирот.

В этот день с президентом России смогли побеседовать представители около пятнадцати социальных организаций. Среди них - Гатчинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина».

Заведующая стационарным отделением «Дарины» Анастасия Власова вкратце рассказала Владимиру Владимировичу о работе центра, более подробно остановившись на реализуемой в Ленинградской области и, в частности, в центре «Дарина» технологии ранней помощи детям от ноля до трёх лет. Как отметила Анастасия Михайловна, речь идёт в первую очередь о детях, не имеющих статуса «ребёнок-инвалид», но страдающих задержкой в развитии, а также имеющих стойкие нарушения функций организма или тяжёлые заболевания, способные привести к нарушениям в развитии.

- Эта социальная технология позволяет предотвратить или даже компенсировать ранее выявленные нарушения, - рассказала Анастасия Власова. - После реабилитации по этой технологии многие детки преодолевают те трудности, с которыми к нам поступают. Технология ранней помощи как первичное звено системы комплексной медико-социальной реабилитации призвана улучшить условия жизни и развития детей с ограниченными возможностями. Благодаря этой технологии родители детей получают уникальную возможность пройти обучение у наших специалистов навыкам ухода, обучения и взаимодействия с ребёнком... В федеральном законодательстве есть понятие «ребёнок с ограниченными возможностями». Мы хотели бы предложить поменять суть этого понятия и впредь говорить о детях и людях с дополнительными потребностями.

Внимательно выслушав Анастасию Власову, глава государства, отметил несомненную важность такой работы с детьми до трех лет.

- Действительно, очень важно вовремя вмешаться, если есть какая-то информация, какие-то опасения о том, что сегодняшнее состояние ребёнка может перерасти в инвалидность, - уверен президент. - Так что работа чрезвычайно важная. Я желаю вам успехов, и постараемся поддержать вас на этом благородном пути по нескольким направлениям, в том числе и с помощью государственного финансирования.

На встрече с социальными работниками госучреждений и НКО Владимир Путин отметил, что благодаря новым поправкам в Конституцию Российской Федерации, в Основной закон нашей страны будут заложены базовые принципы социальной справедливости. Президент напомнил, что предложенные изменения в Конституцию закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки. В частности, они предполагают регулярную индексацию пенсий и пособий, а минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума.



