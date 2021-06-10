Пленэр: экология и старая Гатчина

- Ежегодный школьный пленэр продолжался десять дней, – говорит преподаватель Гатчинской художественной школы Марина Фазанова. – Так получилось, что в этом году целых три класса – 1, 2 и 3 – вышли на пленэр в первый раз, в том числе и из-за прошлогодней пандемии. Тут была определенная сложность, потому что ребята впервые столкнулись с занятиями под открытым небом. В первый день человек двенадцать не взяли складные стулья – думали, им выдадут. Пришлось отправить домой. Но уже со второго дня все пошло по плану.

- Как ребята воспринимают занятия на природе?

- Пленэр всегда любят и дети, и взрослые. Тем более, что в этом году стоит отличная погода. А чаще бывает так, что в начале июня мы рисуем в пуховиках и в перчатках, а потом отогреваемся горячим чаем. Но даже и при плохих погодных условиях все выходят рисовать с удовольствием.

Пленэр длится три часа. Больше – тяжело, потому что напрягается зрение, рука, и надо еще успеть пообщаться с детьми и дать задание. Наши младшие ученики, которым еще нет одиннадцати, немного уставали.

- Где и что вы рисовали?

- Прежде всего, мы посвятили свой пленэр старой Гатчине. Мы рисовали старые деревянные дома, в основном, на улице Чкалова. Каждый ученик должен был, в итоге, сдать работы в трех жанрах: рисунок, живопись и композиция. А тема композиции была с экологической подоплекой и звучала так: «Озеленение города Гатчины». В общем, мы, художники, решили таким образом выступить в защиту родного города – чтобы он процветал со всех точек зрения.

- И как результат?

- У всех детей разные темпераменты, и разная скорость. Кто-то по три работы делает за раз, и при этом не страдает качество, а кто-то – одну и притом незаконченную. Это не минус и не плюс – просто индивидуальные особенности. Но оцениваются и незаконченные работы, потому что даже взрослый художник, выходя на пленэр, не уверен, закончит ли рисунок. Шишкин и Айвазовский не писали свои картины на пленэре – они делали эскизы, а потом работали в мастерской на больших полотнах. Главное, что вырабатывается художественная память, привыкает и глаз, и рука.

Вчера у нас был просмотр работ, сделанных на пленэре. Все рисунки хорошие, ребята молодцы, все получили хорошие оценки и отправились на каникулы. А с сегодняшнего дня – с 10-го июня – у нас начинаются вступительные экзамены.

Екатерина Дзюба