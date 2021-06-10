Пленэр: экология и старая Гатчина

- Ежегодный школьный пленэр продолжался десять дней, –
говорит преподаватель Гатчинской художественной школы Марина Фазанова. – Так
получилось, что в этом году целых три класса – 1, 2 и 3 – вышли на пленэр в
первый раз, в том числе и из-за прошлогодней пандемии. Тут была определенная
сложность, потому что ребята впервые столкнулись с занятиями под открытым небом.
В первый день человек двенадцать не взяли складные стулья – думали, им выдадут.
Пришлось отправить домой. Но уже со второго дня все пошло по плану.
- Как ребята
воспринимают занятия на природе?
- Пленэр всегда любят и дети, и взрослые. Тем более, что
в этом году стоит отличная погода. А чаще бывает так, что в начале июня мы рисуем
в пуховиках и в перчатках, а потом отогреваемся горячим чаем. Но даже и при
плохих погодных условиях все выходят рисовать с удовольствием.
Пленэр длится три часа. Больше – тяжело, потому что напрягается
зрение, рука, и надо еще успеть пообщаться с детьми и дать задание. Наши
младшие ученики, которым еще нет одиннадцати, немного уставали.
- Где и что
вы рисовали?
- Прежде всего, мы посвятили свой пленэр старой Гатчине.
Мы рисовали старые деревянные дома, в основном, на улице Чкалова. Каждый ученик
должен был, в итоге, сдать работы в трех жанрах: рисунок, живопись и композиция.
А тема композиции была с экологической подоплекой и звучала так: «Озеленение
города Гатчины». В общем, мы, художники, решили таким образом выступить в
защиту родного города – чтобы он процветал со всех точек зрения.
- И как
результат?
- У всех детей разные темпераменты, и разная скорость.
Кто-то по три работы делает за раз, и при этом не страдает качество, а кто-то –
одну и притом незаконченную. Это не минус и не плюс – просто индивидуальные особенности.
Но оцениваются и незаконченные работы, потому что даже взрослый художник,
выходя на пленэр, не уверен, закончит ли рисунок. Шишкин и Айвазовский не
писали свои картины на пленэре – они делали эскизы, а потом работали в
мастерской на больших полотнах. Главное, что вырабатывается художественная
память, привыкает и глаз, и рука.
Вчера у нас был просмотр работ, сделанных на пленэре.
Все рисунки хорошие, ребята молодцы, все получили хорошие оценки и отправились
на каникулы. А с сегодняшнего дня – с 10-го июня – у нас начинаются
вступительные экзамены.
Екатерина Дзюба