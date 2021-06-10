Проекты благоустройства оценили больше 9 млн россиян

Как сообщил генеральный
директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский, в голосовании приняли
участие жители 84 регионов, 1463 муниципалитетов, в том числе – отдаленные
населенные пункты. Алексей Гореславский оценил процент вовлеченности как
достаточно высокий.
«На сайте было
представлено 5877 объектов. При этом уникальных посетителей — почти 20 млн, из
них 9,7 проголосовали. То есть каждый второй дошел до голосования и осуществил
этот процесс. Это очень высокий показатель конверсии. Всего просмотров по сайту
было порядка 50 млн», ― сообщил Алексей Гореславский.
Голосование было
максимально безопасным и прозрачным благодаря аутентификации через портал
«Госуслуги» и мобильный телефон.
В продвижении сайта и
голосования принимали Центры управления регионом во всех субъектах РФ.
Как отметил заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, результаты наглядно показывают,
что решение о запуске платформы было правильным и своевременным.
«Мы смогли решить одну из
важнейших задач — были созданы простые и доступные условия участия жителей в
вопросах благоустройства, а также прозрачный механизм голосования», ―
подчеркнул заместитель министра.
Первое место по числу
голосов занял Приволжский федеральный округ ― 2,2 млн голосов. Центральный
федеральный округ, в котором проживает почти 30% населения страны, стал вторым
по числу проголосовавших ― 1,7 млн. На третьем месте Южный федеральный округ ―
1,4 млн. Практически аналогичный результат показал и Уральский федеральный
округ ― 1,3 млн проголосовавших.