Проекты благоустройства оценили больше 9 млн россиян

Как сообщил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский, в голосовании приняли участие жители 84 регионов, 1463 муниципалитетов, в том числе – отдаленные населенные пункты. Алексей Гореславский оценил процент вовлеченности как достаточно высокий.

«На сайте было представлено 5877 объектов. При этом уникальных посетителей — почти 20 млн, из них 9,7 проголосовали. То есть каждый второй дошел до голосования и осуществил этот процесс. Это очень высокий показатель конверсии. Всего просмотров по сайту было порядка 50 млн», ― сообщил Алексей Гореславский.

Голосование было максимально безопасным и прозрачным благодаря аутентификации через портал «Госуслуги» и мобильный телефон.

В продвижении сайта и голосования принимали Центры управления регионом во всех субъектах РФ.

Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, результаты наглядно показывают, что решение о запуске платформы было правильным и своевременным.

«Мы смогли решить одну из важнейших задач — были созданы простые и доступные условия участия жителей в вопросах благоустройства, а также прозрачный механизм голосования», ― подчеркнул заместитель министра.

Первое место по числу голосов занял Приволжский федеральный округ ― 2,2 млн голосов. Центральный федеральный округ, в котором проживает почти 30% населения страны, стал вторым по числу проголосовавших ― 1,7 млн. На третьем месте Южный федеральный округ ― 1,4 млн. Практически аналогичный результат показал и Уральский федеральный округ ― 1,3 млн проголосовавших.