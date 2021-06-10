Сезон закрыт, а музыка звучит

Творческий сезон 2020-2021 года для филармонии был сложным. Работа в эпидемической обстановке с соблюдением ограничительных мер создавала определенные трудности в организации и проведении концертных программ. Международный органный фестиваль «Поющие трубы» был проведен строго по пригласительным билетам и с прямой трансляцией по гатчинскому телевидению. Концерты участников XXI Рождественского фестиваля «Христос рождается, славите!» были проведены онлайн. Порой менялись ранее заявленные в афише коллективы и исполнители, изменился и день проведения концертов. Но преданный слушатель оказался постоянным.

Период карантина ярко проявил необходимость в общении с прекрасным. Насколько это важно как исполнителям, так и слушателям. Как глоток свежего воздуха. Особенно это ощущалось на первых концертах после снятия запрета. Казалось, что живая музыка наполняет жизненной энергией весь зал, всех, независимо по какую сторону рампы он находится.

Если вы еще не слушаете классическую музыку - начните, и со временем вы обязательно найдете свое предпочтение. У вас появится свой любимый композитор, которого душа постоянно будет требовать послушать, чтобы напитаться гармоничными звуками, которые облагораживают, делая нас чуточку лучше.



