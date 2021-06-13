Благоустройство, «цифра» и новые возможности: как национальные проекты меняют жизнь ленинградцев

В Ленинградской области продолжают делать ставки на национальные проекты, и не ошибаются. Ведь ежегодно на инвестиции в жизнь граждан выделяют более 15 млрд рублей, треть из которых — федеральные ассигнования.

Ключевыми направлениями по-прежнему остаются: строительство школ, детских садов, больниц, реконструкция библиотек и дворцов культуры, создание комфортных городских пространств и цифровизация здравоохранения и других сфер.

Постпроектный мониторинг

Регион уже не первый год в числе тех субъектов Российской Федерации, которые находятся в «зеленой» зоне по реализации нацпроектов. И это успех не только за счет хороших инвестиций, но и грамотного подхода.

Именно поэтому в Ленинградской области появился Центральный проектный офис, который следит за тем, чтобы каждый бюджетный рубль тратился максимально эффективно.

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в мае организационный штаб по проектному управлению провел мониторинг выполнения майского указа президента РФ Владимира Путина. За прошлый месяц Центральным проектным офисом было проверено 86 объектов.

Ленинградцы — за благоустройство

Жители Ленинградской области больше месяца в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» голосовали за лучшие проекты благоустройства, которые появятся уже в 2022 году. Победителей оказалось много, а это значит, что несколько десятков городских и общественных территорий станут еще краше. Стоит отметить, что в рамках проекта уже идут работы на 77 общественных территориях.

Чистая вода

Ни для кого уже не секрет, что в Ленинградской области 2021-й объявлен Годом чистой воды. И сейчас областные власти делают все для того, чтобы качественная питьевая вода была в каждой квартире.

Для этого строятся новые модульные водоочистные станции, водопроводы и КОС. Например, в деревне Раздолье Приозерского района был построен водопровод для снабжения жителей чистой питьевой водой, завершается строительство водопроводных очистных сооружений. Питьевая вода придёт в поселение с опережением графика – в июне 2021 года. Новая система водоснабжения для жителей Раздолья включает в себя здание водопроводных очистных сооружений, резервуар чистой воды и питьевой водопровод.

Цифра» в деле

Регион активно внедряет цифровые сервисы в разных сферах. Первым делом, в Ленинградской области занимаются «Созданием единого цифрового контура в здравоохранении». В рамках регионального проекта было закуплено почти 200 планшетов с необходимым программным обеспечением для скорой помощи, чтобы специалисты могли оперативно обрабатывать заявки и выезжать на вызовы.

Между прочим, «цифра» пришла и в спорт. Ленобласть месяц назад стала пилотным регионом и благодаря новому цифровому сервису у жителей появится возможность выбрать понравившуюся спорт школу, записаться на занятия, получить доступ к видеотренировкам и многое другое. Спорт продолжает приходить в массы.

Дополнительные возможности

Жители Ленинградской области в такие непростые времена понимают, что в своей копилке необходимо иметь несколько профессий, чтобы была возможность работать при любых обстоятельствах.

Именно поэтому федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» не теряет актуальности среди ленинградцев. Так, 446 жителей подали заявки на обучение, почти половина из которых — мамы в декрете.

Источник: online47.ru