Область помогает малому бизнесу выйти на экспорт

Из 25 компаний, которым Центр поддержки экспорта
Ленинградской области помог выйти на экспорт, три предприятия ранее не
осуществляли внешнеэкономическую деятельность.
Малые и средние предприятия Ленинградской области
заключили 36 экспортных контрактов на поставку продукции в 18 стран мира, среди
которых: Казахстан, Азербайджан, Италия, Литва, Латвия, Германия, Швеция,
Испания, Беларусь, Финляндия, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Сингапур,
Эстония, Узбекистан, Молдова.
Самые крупные контракты с начала года были заключены
на поставку торфа в Финляндию, а также продукции лесопромышленного комплекса в
Великобританию и Финляндию.
В целом, Центр поддержки экспорта в первом квартале
оказал 74 услуги 60 малым и средним предприятиям региона.
«С этого года Центр перешел на новый формат оказания
услуг. У нас есть 9 пакетных предложений, как для компаний-новичков, так и для
уже действующих экспортеров и профессионалов экспортного дела. Наша задача в
том, чтобы максимально сопроводить компанию к заключению экспортной сделки», ―
рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Ленинградской области Ольга
Скороходова.
Работа по поддержке экспортеров и развитию
внешнеэкономической деятельности ведется в рамках майского указа Президента
Российской Федерации Владимира Путина и реализуется в Ленинградской области в
рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной
кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и
экспорт».
Центр поддержки экспорта создан на базе Центра
развития промышленности Ленинградской области. В его арсенале более двух
десятков различных услуг для предпринимателей: экспортный аудит, сертификация,
обучающие программы по тематике ВЭД, организация бизнес-миссий, поиск партнера
на внешних рынках и организация переговоров, размещение на крупнейших
международных маркетплейсах и интернет-площадках и другие. Набор этих
инструментов позволяет региону успешно сопровождать экспортные компании.