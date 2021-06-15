Область помогает малому бизнесу выйти на экспорт

Из 25 компаний, которым Центр поддержки экспорта Ленинградской области помог выйти на экспорт, три предприятия ранее не осуществляли внешнеэкономическую деятельность.

Малые и средние предприятия Ленинградской области заключили 36 экспортных контрактов на поставку продукции в 18 стран мира, среди которых: Казахстан, Азербайджан, Италия, Литва, Латвия, Германия, Швеция, Испания, Беларусь, Финляндия, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Сингапур, Эстония, Узбекистан, Молдова.

Самые крупные контракты с начала года были заключены на поставку торфа в Финляндию, а также продукции лесопромышленного комплекса в Великобританию и Финляндию.

В целом, Центр поддержки экспорта в первом квартале оказал 74 услуги 60 малым и средним предприятиям региона.

«С этого года Центр перешел на новый формат оказания услуг. У нас есть 9 пакетных предложений, как для компаний-новичков, так и для уже действующих экспортеров и профессионалов экспортного дела. Наша задача в том, чтобы максимально сопроводить компанию к заключению экспортной сделки», ― рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Ленинградской области Ольга Скороходова.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности ведется в рамках майского указа Президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется в Ленинградской области в рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Центр поддержки экспорта создан на базе Центра развития промышленности Ленинградской области. В его арсенале более двух десятков различных услуг для предпринимателей: экспортный аудит, сертификация, обучающие программы по тематике ВЭД, организация бизнес-миссий, поиск партнера на внешних рынках и организация переговоров, размещение на крупнейших международных маркетплейсах и интернет-площадках и другие. Набор этих инструментов позволяет региону успешно сопровождать экспортные компании.