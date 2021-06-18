Анна Магтагян – победитель конкурса «Гордость России»

Руководитель музея, заместитель директора Гатчинской
школы № 7 по воспитательной работе Светлана Максимова рассказала, что выпускница
7-го класса Анна Магтагян работала над темой «Учитель – высшее призвание»,
которая была признана лучшей в номинации «Исследовательские работы». Данная
работа посвящена учителю географии, основателю школьного музея «Наследие» Андрею
Христофоровичу Бушу.
- Аня хочет стать учителем в будущем - как и ее мама, которая
работает с детьми. Когда Аня начала изучать биографию Андрея Христофоровича, то решила, что его пример отлично отражает то,
каким должен быть настоящий педагог. Отдельно отмечу, что это ее первая
исследовательская работа, и она сразу же получила столько высокую оценку
компетентного жюри, - сказала Светлана Николаевна.
В своей работе Анна в хронологическом порядке рассказала
о жизненном и трудовом пути Андрея Буша, представила в исследовании его
походные дневники, переписки с коллегами, воспоминания и фотографии.
В ближайших планах – дополнить работу и презентовать
ее в виде экспозиции в школьном музее «Наследие» к 85-летию Гатчинской школы №
7, которое учебное учреждение будет отмечать в октябре текущего года.
Фото
предоставлено Светланой Максимовой