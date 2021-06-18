Заплыв «Из варяг в греки» в помощь тяжелобольным детям

Цель проекта – собрать 500 000 рублей в
помощь детям с онкологическими заболеваниями. Все собранные средства будут
направлены в пользу программы «Я хочу жить» благотворительного фонда «Наши
дети».
Идея провести благотворительный заплыв
пришла директору проекта Игорю Осмоловскому после трагической истории с сыном
его друга:
- В конце 2019 года у Руслана обнаружили
рак крови. Стоимость лечения в 5 миллионов рублей была неподъемной для семьи.
За жизнь ребенка врачи боролись до конца. К сожалению, спасти его не удалось.
Руслан не дожил даже до своего 10-летия. Тогда и пришло осознание – РАК рядом и
может прийти в каждую семью. Страшно, когда у тебя нет денег на лечение.
Спасибо фондам, которые помогают собрать такие большие суммы. О
благотворительности нужно говорить. Благотворительностью нужно заниматься. Цель
нашего проекта – показать людям, как важно протянуть руку помощи тем, кто в
этом нуждается и не проходить мимо чужой беды.
Заплыв организован школой плавания
«MySwim» чемпиона мира Евгения Безрученко при поддержке Министерства спорта и
молодежной политики Новгородской области.
Пловцы активно готовятся к преодолению
сложного маршрута и просят поддержать благородную цель проекта, принять участие
в финансовом сборе в помощь онкобольным детям.
Цель: 500 000 руб.
Собрано: 110 449 руб.
Осталось: 389 551 руб.
КАК ПОМОЧЬ:
Отправьте СМС на номер 3434 с текстом
ЗАПЛЫВ 300, где 300 сумма пожертвования;
Пожертвование на карту Сбербанк: 5336 6901
6243 9253 (Виталий Александрович Капустин, президент фонда);
Больше вариантов сделать пожертвование на
странице мероприятия: https://nashideti.fund/need-help/blagotvoritelnyy-zaplyv/
Заплыв можно поддержать не только
пожертвованием, но и принять участие во флешмобе в социальных сетях:
●
проплыть свою дистанцию в любом месте земного шара (можно даже в
собственной ванной);
●
выложить в сетях фото или видео вашего заплыва с хештегом #благозаплыв и
передать эстафету другу.
Чудеса делают простые люди. Каждый из нас
может стать волшебником и спасти большую жизнь маленького человека.