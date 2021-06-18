Заплыв «Из варяг в греки» в помощь тяжелобольным детям

Цель проекта – собрать 500 000 рублей в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Все собранные средства будут направлены в пользу программы «Я хочу жить» благотворительного фонда «Наши дети».

Идея провести благотворительный заплыв пришла директору проекта Игорю Осмоловскому после трагической истории с сыном его друга:

- В конце 2019 года у Руслана обнаружили рак крови. Стоимость лечения в 5 миллионов рублей была неподъемной для семьи. За жизнь ребенка врачи боролись до конца. К сожалению, спасти его не удалось. Руслан не дожил даже до своего 10-летия. Тогда и пришло осознание – РАК рядом и может прийти в каждую семью. Страшно, когда у тебя нет денег на лечение. Спасибо фондам, которые помогают собрать такие большие суммы. О благотворительности нужно говорить. Благотворительностью нужно заниматься. Цель нашего проекта – показать людям, как важно протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается и не проходить мимо чужой беды.

Заплыв организован школой плавания «MySwim» чемпиона мира Евгения Безрученко при поддержке Министерства спорта и молодежной политики Новгородской области.

Пловцы активно готовятся к преодолению сложного маршрута и просят поддержать благородную цель проекта, принять участие в финансовом сборе в помощь онкобольным детям.

Цель: 500 000 руб.

Собрано: 110 449 руб.

Осталось: 389 551 руб.

КАК ПОМОЧЬ:

Отправьте СМС на номер 3434 с текстом ЗАПЛЫВ 300, где 300 сумма пожертвования;

Пожертвование на карту Сбербанк: 5336 6901 6243 9253 (Виталий Александрович Капустин, президент фонда);

Больше вариантов сделать пожертвование на странице мероприятия: https://nashideti.fund/need-help/blagotvoritelnyy-zaplyv/

Заплыв можно поддержать не только пожертвованием, но и принять участие во флешмобе в социальных сетях:

● проплыть свою дистанцию в любом месте земного шара (можно даже в собственной ванной);

● выложить в сетях фото или видео вашего заплыва с хештегом #благозаплыв и передать эстафету другу.

Чудеса делают простые люди. Каждый из нас может стать волшебником и спасти большую жизнь маленького человека.