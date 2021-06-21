С инициативой о создании мемориального комплекса мирным гражданам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре 2020 года выступили Российское историческое и Российское военно-историческое общества. Масштабный проект получил поддержку президента России Владимира Путина. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил разместить мемориальный комплекс на территории 47-го региона, выразив готовность софинансировать его строительство.

Торжественная церемония закладки камня состоялась в деревне Дони накануне трагической для нашей страны даты – 22 июня, когда фашисты вероломно нарушили наши границы для порабощения нации. В этот день ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней мирного населения – женщин, детей, пожилых людей.

Об этом в своих выступлениях говорили участники церемонии открытия закладного камня – председатель Российского военно-исторического общества, помощник Президента России Владимир Мединский, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Ветеранские организации представляли председатель общества бывших малолетних узников фашизма Вера Шефтер и председатель Гатчинской организации «Жители блокадного Ленинграда» Александр Вахтер.

- Когда мы узнали о том, что в России ищут площадку для мемориального комплекса жертвам геноцида, мы предложили Ленинградскую область. Один из аргументов в том, что наш регион был местом непрерывных боев с начала июля 1941 года по август 1944 года. В Гатчинском районе в годы войны фашисты уничтожили все усадьбы и памятные места, здесь оккупанты создавали концлагеря для военнопленных, детские донорские лагеря, жестоко убивали мирных жителей. Об этом мы должны помнить. Мы сделаем все возможное, чтобы каждый, кто придет сюда, к мемориалу, вспоминал о произошедшей трагедии и помнил, что такое больше не должно повториться, - сказал Александр Дрозденко.

Владимир Мединский отметил, что до сих пор неизвестны точные данные о погибших ленинградцах в годы войны.

- Но то, что мы точно знаем – это зверства, которые творили фашисты на территории Ленинградской области. Этому имеется только одно название – геноцид, - сказал Владимир Мединский и поблагодарил Александра Дрозденко и Сергея Нарышкина за помощь в реализации проекта.

Председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда «История Отечества» Константин Могилевский передал приветствие от Сергея Нарышкина, который возглавляет общественную организацию.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин отметил, что на территории региона проживает много жителей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, дети войны.

- Они, как и все остальные ленинградцы, поддержат создание такого мемориала, который обязательно будут посещать, как жители Ленинградской области, так и туристы, - сказал Сергей Бебенин.

Почетное право закрепить табличку на закладном камне предоставили участникам военно-патриотического клуба «Отчий край» Ивану Гаврилову и Владу Бакулину.

Уже после окончания торжественной церемонии открытия закладного камня Владимир Мединский рассказал, что в ближайшее время будет объявлен творческий конкурс по проектированию мемориала жертвам геноцида и памятного места вокруг него. Памятник будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь, и знаковых достопримечательностей региона. В будущем он будет включен в основные туристические маршруты.

Ирина Хрусталёва

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