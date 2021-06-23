Началась разработка проекта развития Гатчины как столицы региона

Началась разработка проекта развития Гатчины как столицы региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение до конца года разработать проект по развитию Гатчины как столицы региона.

Рубрики : Общество     23 Jun 2021

Проектную инициативу «Гатчина – столица Ленинградской области» сегодня рассмотрели на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области.

Цель проектной инициативы «Гатчина – столица Ленинградской области» – создание динамично развивающегося и комфортного для проживания города, который представляет собой административный центр Ленинградской области. Сроки реализации – 2021-2031 годы. 

«Я считаю, что это предложение должно быть проработано и оформлено в хорошую, крепкую концепцию, которая может быть представлена для обсуждения и в Ленинградской области, и на федеральном уровне», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он отметил, что обустройство Гатчины, может стать моделью для привлечения инфраструктурных кредитов в проект комплексного развития территорий.

«Планы по развитию города увязаны с градостроительной политикой, благоустройством, развитием инженерных коммуникаций, транспортной сети, социальных, образовательных, спортивных объектов. Для реализации этого проекта необходимы привлечение финансирования федерального и регионального бюджетов и частные инвестиции», – отметил глава региона.

Решение вопроса переезда правительства предполагает определение приоритетных площадок для размещения органов исполнительной власти региона, создание правительственного квартала в исторических зданиях. Это позволит обустроить город и сохранить исторический облик центра.

В рамках решения задачи развития Гатчины как комфортного города планируется строительство двухуровневых развязок с железнодорожными путями, западного транспортного обхода города, водозабора, ливневых и очистных сооружений, котельных, автовокзала, гостиниц, новых жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, школ, спортивных объектов, общественных пространств, культурно-досуговых учреждений.

 

  

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