Началась разработка проекта развития Гатчины как столицы региона

Проектную
инициативу «Гатчина – столица Ленинградской области» сегодня рассмотрели на
заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской
области.
Цель проектной
инициативы «Гатчина – столица Ленинградской области» – создание динамично
развивающегося и комфортного для проживания города, который представляет собой
административный центр Ленинградской области. Сроки реализации – 2021-2031
годы.
«Я считаю, что это
предложение должно быть проработано и оформлено в хорошую, крепкую концепцию,
которая может быть представлена для обсуждения и в Ленинградской области, и на
федеральном уровне», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Он отметил, что
обустройство Гатчины, может стать моделью для привлечения инфраструктурных
кредитов в проект комплексного развития территорий.
«Планы по развитию
города увязаны с градостроительной политикой, благоустройством, развитием
инженерных коммуникаций, транспортной сети, социальных, образовательных,
спортивных объектов. Для реализации этого проекта необходимы привлечение
финансирования федерального и регионального бюджетов и частные инвестиции», –
отметил глава региона.
Решение вопроса
переезда правительства предполагает определение приоритетных площадок для
размещения органов исполнительной власти региона, создание правительственного
квартала в исторических зданиях. Это позволит обустроить город и сохранить
исторический облик центра.
В рамках решения
задачи развития Гатчины как комфортного города планируется строительство
двухуровневых развязок с железнодорожными путями, западного транспортного
обхода города, водозабора, ливневых и очистных сооружений, котельных,
автовокзала, гостиниц, новых жилых домов, дошкольных образовательных
учреждений, школ, спортивных объектов, общественных пространств,
культурно-досуговых учреждений.