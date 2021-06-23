Началась разработка проекта развития Гатчины как столицы региона

Проектную инициативу «Гатчина – столица Ленинградской области» сегодня рассмотрели на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области.

Цель проектной инициативы «Гатчина – столица Ленинградской области» – создание динамично развивающегося и комфортного для проживания города, который представляет собой административный центр Ленинградской области. Сроки реализации – 2021-2031 годы.

«Я считаю, что это предложение должно быть проработано и оформлено в хорошую, крепкую концепцию, которая может быть представлена для обсуждения и в Ленинградской области, и на федеральном уровне», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он отметил, что обустройство Гатчины, может стать моделью для привлечения инфраструктурных кредитов в проект комплексного развития территорий.

«Планы по развитию города увязаны с градостроительной политикой, благоустройством, развитием инженерных коммуникаций, транспортной сети, социальных, образовательных, спортивных объектов. Для реализации этого проекта необходимы привлечение финансирования федерального и регионального бюджетов и частные инвестиции», – отметил глава региона.

Решение вопроса переезда правительства предполагает определение приоритетных площадок для размещения органов исполнительной власти региона, создание правительственного квартала в исторических зданиях. Это позволит обустроить город и сохранить исторический облик центра.

В рамках решения задачи развития Гатчины как комфортного города планируется строительство двухуровневых развязок с железнодорожными путями, западного транспортного обхода города, водозабора, ливневых и очистных сооружений, котельных, автовокзала, гостиниц, новых жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, школ, спортивных объектов, общественных пространств, культурно-досуговых учреждений.