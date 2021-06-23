Управление ветеринарии возобновило антиковидные обработки общественных территорий

Управление ветеринарии возобновило антиковидные обработки общественных территорий

Ветеринары проводят дезинфекцию детских, спортивных, концертных площадок, остановок общественного транспорта, входов в магазины, аптеки и организации. Также ведется обработка внутренних помещений социальных, образовательных и общественных учреждений.

Рубрики : COVID-19     23 Jun 2021

В работе используется 0,5% раствор средства «Кемицид», безопасного после высыхания для животных и человека, но губительного для микробов и вирусов. В июне уже обработан 101 объект площадью 13 тыс. м².

Напомним, специалисты противоэпизоотической службы управления ветеринарии Ленинградской области начали проводить антиковидную дезинфекцию общественных пространств в марте 2020 года. За это время обработано почти 52 тыс. объектов общей площадью порядка 9,5 млн. кв. метров. Опыт ветеринарной службы Ленинградской области признан уникальным в Российской Федерации.

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