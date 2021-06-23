Управление ветеринарии возобновило антиковидные обработки общественных территорий

В работе используется
0,5% раствор средства «Кемицид», безопасного после высыхания для животных и
человека, но губительного для микробов и вирусов. В июне уже обработан 101
объект площадью 13 тыс. м².
Напомним, специалисты
противоэпизоотической службы управления ветеринарии Ленинградской области
начали проводить антиковидную дезинфекцию общественных пространств в марте 2020
года. За это время обработано почти 52 тыс. объектов общей площадью порядка 9,5
млн. кв. метров. Опыт ветеринарной службы Ленинградской области признан
уникальным в Российской Федерации.