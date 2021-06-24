26 июня - последний день подписки на "Гатчинскую правду"!

Оформить подписку
возможно без посещения почтового отделения: в мобильном приложении, на сайте
Почты России podpiska.pochta.ru или через почтальона на дому.
Успейте подписаться и
читать самые свежие новости!
26 июня заканчивается подписка на газету «Гатчинская правда» на вто-рое полугодие 2021 года!
Оформить подписку
возможно без посещения почтового отделения: в мобильном приложении, на сайте
Почты России podpiska.pochta.ru или через почтальона на дому.
Успейте подписаться и
читать самые свежие новости!
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.