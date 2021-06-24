26 июня - последний день подписки на "Гатчинскую правду"!

26 июня - последний день подписки на "Гатчинскую правду"!

26 июня заканчивается подписка на газету «Гатчинская правда» на вто-рое полугодие 2021 года!

Рубрики : Общество     24 Jun 2021

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