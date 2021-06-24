До всероссийской переписи населения осталось 100 дней

Первые итоги Всероссийской переписи
— о численности населения — будут подведены в конце 2021 года. По мере
обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022
года. Окончательные итоги переписи планируется
подвести до конца 2022 года.
По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, к настоящему
времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены
формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью
которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на
всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками,
создана цифровая картоснова переписи.
«Технологически мы готовы к
цифровой переписи: IT-система для сбора, передачи и обработки данных создана
и прошла успешное тестирование, электронные планшеты доставлены в регионы и
готовы к работе», — отметил Павел Смелов.
Напомним, решение о проведении
переписи населения в 2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 года в
условиях пандемии COVID-19, с расчетом на улучшение эпидемиологической
ситуации в следующем году. На данный
момент октябрь 2021 года рассматривается как наиболее оптимальный период для
проведения основного этапа ВПН.
Предыдущие Всероссийские
переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение
переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность,
обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических
данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят
в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей
населения раунда 2020 года.