«Горячая линия» по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам

Мероприятие
проводится в целях правового просвещения жителей Ленинградской области.
Оказание бесплатной юридической помощи создает условия для осуществления прав и
свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной
защищенности, а также обеспечения их доступа к правосудию.
В
ходе работы «горячей линии» сотрудники отдела правового обеспечения Управления
предоставят компетентные консультации по вопросам, входящим в компетенцию
службы судебных приставов, посредством приёма телефонных звонков от граждан и
представителей юридических лиц.
Звонки
на «горячую линию» будут приниматься с 10:00 до 16:00 часов
по следующим номерам
телефонов:
- 8(812)
630 34 51,
- 8(812)
630 34 53,
- 8(812)
630 34 54.
Все
обратившиеся смогут получить квалифицированные ответы по вопросам исполнения
требований исполнительных документов.