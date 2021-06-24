«IQ Гатчина» возглавил рейтинг «ТОП жилых комплексов Ленинградской области»

Жилые комплексы оцениваются по ста с лишним параметрам и получают определенное количество баллов за каждый из них. «IQ Гатчина» получил высокие оценки за обеспеченность социальными объектами, безопасные и комфортные дворы, высокую транспортную доступность.

Среди критериев оценки новостроек также были учтены архитектура и фасадные решения, разнообразие коммерческой инфраструктуры, экологическая обстановка, наличие спортивных объектов и общественных пространств, дизайн и качество отделки входных групп, наличие безбарьерной среды, особенности квартирографии (функциональные планировки, наличие террас, панорамные виды, глубина балконов и лоджий) и другие.

Архитектурная концепция квартала «IQ Гатчина» разработан шведским архитектором Йоханнесом Товаттом. В ее основе – сочетание архитектурных канонов исторической застройки Гатчины с уютом европейских городов. Каждая очередь выполнена в едином дизайн-коде, включающем до 37 оттенков, фасады оформлены в пиксельной технике, с распределением яркости по разным сторонам дома – со двора дома окрашены в более спокойные тона, с улицы – в более насыщенные.

Квартал имеет среднюю этажность: высота домов составляет от 6 до 9 этажей, дворы свободны от машин, особое внимание уделено общественным пространствам. Так, на внутренней территории оборудованы зоны для спорта, прогулок, отдыха и детских игр: тренажеры, площадки для игр малышей и полосы препятствий для тех, кто постарше. С осени 2019 года в «IQ Гатчина» работает муниципальный детский сад на 120 детей, оформленный в стилистике сказки «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен. Ведется строительство общеобразовательной школы на 825 мест.

Сегодня реализовано три очереди проекта: корпуса 3-й очереди получили ввод на шесть месяцев раньше планируемой даты. В настоящее время продолжается возведение четвертой очереди, включающей четыре дома на 459 квартир. Полностью завершить строительство квартала планируется в 2026 году.