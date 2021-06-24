«IQ Гатчина» возглавил рейтинг «ТОП жилых комплексов Ленинградской области»

Жилые комплексы оцениваются по ста с
лишним параметрам и получают определенное количество баллов за каждый из них.
«IQ Гатчина» получил высокие оценки за обеспеченность социальными объектами,
безопасные и комфортные дворы, высокую транспортную доступность.
Среди критериев оценки новостроек также
были учтены архитектура и фасадные решения, разнообразие коммерческой
инфраструктуры, экологическая обстановка, наличие спортивных объектов и
общественных пространств, дизайн и качество отделки входных групп, наличие
безбарьерной среды, особенности квартирографии (функциональные планировки,
наличие террас, панорамные виды, глубина балконов и лоджий) и другие.
Архитектурная концепция квартала «IQ
Гатчина» разработан шведским архитектором Йоханнесом Товаттом. В ее основе –
сочетание архитектурных канонов исторической застройки Гатчины с уютом
европейских городов. Каждая очередь выполнена в едином дизайн-коде, включающем
до 37 оттенков, фасады оформлены в пиксельной технике, с распределением яркости
по разным сторонам дома – со двора дома окрашены в более спокойные тона, с
улицы – в более насыщенные.
Квартал имеет среднюю этажность: высота
домов составляет от 6 до 9 этажей, дворы свободны от машин, особое внимание
уделено общественным пространствам. Так, на внутренней территории оборудованы
зоны для спорта, прогулок, отдыха и детских игр: тренажеры, площадки для игр
малышей и полосы препятствий для тех, кто постарше. С осени 2019 года в «IQ
Гатчина» работает муниципальный детский сад на 120 детей, оформленный в
стилистике сказки «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен.
Ведется строительство общеобразовательной школы на 825 мест.
Сегодня реализовано три очереди проекта:
корпуса 3-й очереди получили ввод на шесть месяцев раньше планируемой даты. В
настоящее время продолжается возведение четвертой очереди, включающей четыре
дома на 459 квартир. Полностью завершить строительство квартала планируется в
2026 году.