Путепровод встаёт над Всеволожском

На месте работает редкий консольно-шлюзовой кран. Его основное преимущество — способность двигать балки в условиях ограниченного пространства: агрегат ведёт монтаж пролётного строения «сверху» без контакта с поверхностью земли. Использование крана вместо традиционной надвижки пролётного строения позволило значительно сократить время монтажа. Ожидается, что конструкции будут установлены уже к концу июля. После этого начнётся устройство мостового полотна.

Рабочее движение по путепроводу дорожники рассчитывают открыть к концу этого года.

Напомним, объект заменит загруженный автомобильный переезд через железную дорогу: транспортные заторы на нем сейчас составляют до полутора часов из-за постоянного движения товарных поездов, электричек и скоростных «Ласточек». По подсчетам дорожников в общей сложности железнодорожный переезд сегодня закрывается до пяти часов в сутки.