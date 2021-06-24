Путепровод встаёт над Всеволожском

Путепровод встаёт над Всеволожском

На главной дорожной стройке города у станции Мельничный Ручей начался важный этап — монтаж пролётного строения над железной дорогой. Стройка развязки с путепроводом у станции Мельничный Ручей во Всеволожске ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Рубрики : Дороги     24 Jun 2021

На месте работает редкий консольно-шлюзовой кран. Его основное преимущество — способность двигать балки в условиях ограниченного пространства: агрегат ведёт монтаж пролётного строения «сверху» без контакта с поверхностью земли. Использование крана вместо традиционной надвижки пролётного строения позволило значительно сократить время монтажа. Ожидается, что конструкции будут установлены уже к концу июля. После этого начнётся устройство мостового полотна.

Рабочее движение по путепроводу дорожники рассчитывают открыть к концу этого года.

Напомним, объект заменит загруженный автомобильный переезд через железную дорогу: транспортные заторы на нем сейчас составляют до полутора часов из-за постоянного движения товарных поездов, электричек и скоростных «Ласточек». По подсчетам дорожников в общей сложности железнодорожный переезд сегодня закрывается до пяти часов в сутки.

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