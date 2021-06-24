Путепровод встаёт над Всеволожском

На месте работает редкий
консольно-шлюзовой кран. Его основное преимущество — способность двигать балки
в условиях ограниченного пространства: агрегат ведёт монтаж пролётного строения
«сверху» без контакта с поверхностью земли. Использование крана вместо
традиционной надвижки пролётного строения позволило значительно сократить время
монтажа. Ожидается, что конструкции будут установлены уже к концу июля. После
этого начнётся устройство мостового полотна.
Рабочее движение по
путепроводу дорожники рассчитывают открыть к концу этого года.
Напомним, объект заменит
загруженный автомобильный переезд через железную дорогу: транспортные заторы на
нем сейчас составляют до полутора часов из-за постоянного движения товарных
поездов, электричек и скоростных «Ласточек». По подсчетам дорожников в общей
сложности железнодорожный переезд сегодня закрывается до пяти часов в сутки.