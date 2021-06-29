В «IQ Гатчина» начинается строительство школы

Сейчас
новая школа - на подготовительном этапе строительства: ведутся работы по
устройству временной дороги и ограждению территории. В ближайшее время
строители приступят к устройству котлована. Ввод объекта в эксплуатацию
запланирован на 2023 год.
Школа
примет учеников с 1 по 11 классы. Площадь здания составит 16 тысяч квадратных
метров. Здесь предусмотрены учебные классы, спортивные и актовый залы, столовая
и библиотека. Изюминкой здания станет ломаная скатная кровля и большие фасадные
окна атриума, через которые на центральную лестницу, холлы и рекреации будет
проходить много естественного света.
Строительство
учреждения осуществляется в рамках программы «Соцобъекты в обмен на
налоги».
Напомним,
что строящийся на въезде в Гатчину жилой квартал «IQ Гатчина» планомерно
обеспечивается социальными объектами. В 2019 году здесь построен детский сад на
120 мест. Еще один садик на 160 мест сейчас находится на стадии проектирования.
К его возведению планируется приступить осенью этого года.