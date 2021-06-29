В «IQ Гатчина» начинается строительство школы

В «IQ Гатчина» начинается строительство школы

В новом квартале Гатчины на въезде в город начинается строительство школы на 825 мест.

Рубрики : Общество     29 Jun 2021

Сейчас новая школа - на подготовительном этапе строительства: ведутся работы по устройству временной дороги и ограждению территории. В ближайшее время строители приступят к устройству котлована. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Школа примет учеников с 1 по 11 классы. Площадь здания составит 16 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрены учебные классы, спортивные и актовый залы, столовая и библиотека. Изюминкой здания станет ломаная скатная кровля и большие фасадные окна атриума, через которые на центральную лестницу, холлы и рекреации будет проходить много естественного света.

Строительство учреждения осуществляется в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги». 

Напомним, что строящийся на въезде в Гатчину жилой квартал «IQ Гатчина» планомерно обеспечивается социальными объектами. В 2019 году здесь построен детский сад на 120 мест. Еще один садик на 160 мест сейчас находится на стадии проектирования. К его возведению планируется приступить осенью этого года.

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