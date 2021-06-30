Область масштабно и системно обновляет школы

В Ленинградской области программа реновации школ начата, по инициативе Александра Дрозденко, в 2015 году.

Всего с 2015 года реновацию прошли уже более чем 50 школ. В 2021 году планируется закончить реновацию еще в 17 школах, из них 5 школ откроются после ремонта к 1 сентября.

Только на программу реновации школ в этом году предусмотрен почти миллиард, если быть точными: 996,5 млн руб.

За период 2015-2021 гг. современные условия обучения будут созданы для более чем 43,5 тысяч школьников.

Что касается детских садов, то за 2020-2021 годы в результате реновации современные условия воспитания появятся для более чем 1,6 тыс. детей. В 2021 году планируется закончить реновацию в 8 детских садах, на это предусмотрено 210,6 млн.руб.

С 2021 года началась реновация и детских лагерей отдыха: первым объектом стал оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в пос. Тайцы, Гатчинского района.

Реновация включает в себя не только комплексный капремонт здания, коммуникаций и благоустройство территории, но и оснащение образовательной организации современным оборудованием.