В регионе открывается очередной центр "Точка роста"

Целью деятельности такого центра является создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания, а также образовательных технологий, которые обеспечат освоение учащимися основных и дополнительных общеобразовательных программ.

На сегодняшний день в школе начался ремонт кабинетов химии, физики, биологии для будущего Центра, закупается учебное оборудование.

Центр, оснащенный новым современным оборудованием, поможет ребятам приобрести навыки практической и исследовательской деятельности, подготовиться к участию в различных конкурсах, олимпиадах, повысить качество образования по предметам естественно-научной направленности.

Для работы в Центре учителя прошли курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах, вносят изменения в рабочие программы по указанным предметам, изучают для использования в работе программы курсов внеурочной деятельности.

Директор МБОУ «Ивангородская СОШ №1 имени Н.П.Наумова» Куртышева Н.А. считает, что открытие «Точки роста» станет хорошим стимулом для учащихся школы не только по освоению учебных предметов естественно-научной направленности, но и получению образования в целом. Создание современной образовательной среды для получения качественного образования – это одна из главных задач национального проекта «Образование».