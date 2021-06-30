Все о выборах ― на «Госуслугах»

Все о выборах ― на «Госуслугах»

Актуальную информацию о предстоящих выборах можно узнать в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Рубрики : Выборы     30 Jun 2021

В личном кабинете портала «Госуслуги» избиратели Ленинградской области смогут получить информацию о номере и адресе избирательного участка по месту регистрации на выборах депутатов Государственной Думы России восьмого созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года (а также 17 и 18 сентября).

С помощью этого сервиса также можно узнать контакты участковой, территориальной избирательной комиссии соответствующего муниципального района (городского округа) Ленинградской области, увидеть расположение участка на карте, также дается ссылка на раздел сайта ЦИК России с данными о кандидатах.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+