Переболевшие COVID-19 пройдут бесплатное обследование

В первую очередь на
углубленную диспансеризацию планируют приглашать граждан, которые перенесли
коронавирус в средней и тяжелой форме.
Как пояснил министр
здравоохранения Михаил Мурашко, если по результатам проведенных обследований у
пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему
окажут необходимое лечение и назначат медицинскую реабилитацию. "Сегодня
важно своевременно определить возможные неблагоприятные последствия
перенесенного коронавируса, чтобы предотвратить развитие новых хронических
болезней у людей", - сказал министр.
В Минздраве рассказали,
что проводиться углубленная диспансеризация будет в два этапа. Первый включает
семь обязательных обследований: общий и биохимический анализ крови, измерение
насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию
(исследование дыхания), рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на
определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять
признаки тромбообразования. Причем все эти обследования можно будет пройти за
один день.
По их результатам врачи
определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при
необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет
включать еще три обследования - эхокардиографию, компьютерную томографию легких
и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.
Перечень медицинских
организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, будет опубликован на
сайтах региональных минздравов и на портале госуслуг. Планируется, что всего в
ней примут участие три тысячи поликлиник по всей России.
Расширение программы
диспансеризации населения вошло в перечень поручений президента, которые были
озвучены в послании Федеральному Собранию.
Одновременно с
углубленной диспансеризацией с 1 июля во всех регионах в полном объеме
возобновляются программы плановой диспансеризации. В 2020 году из-за пандемии
она приостанавливалась, а затем регионы по своему усмотрению, ориентируясь на
ситуацию с коронавирусом, возобновляли ее, однако не везде был возвращен весь
перечень обследований. Плановую диспансеризацию могут проходить каждые три года
граждане в возрасте до 40 лет и ежегодно те, кому уже исполнилось сорок лет. На
нее нужно записаться через регистратуру медицинской организации, региональный
портал госуслуг или в личном кабинете "Мое здоровье" на
"Госуслугах".
Плановая диспансеризация
охватит более 30 млн россиян в этом году, напоминают в АНО "Национальные
приоритеты". Объемы профилактической медицинской помощи будут ежегодно
увеличиваться. К 2024 году плановой диспансеризацией и профилактическими
медосмотрами будет охвачено не менее 70% россиян.
Фото Александр
Корольков/РГ
"Российская газета" https://rg.ru/2021/06/30/s-iiulia-perebolevshie-covid-19-smogut-projti-besplatnoe-obsledovanie.html