С 5 июля отключат горячую воду на Въезде в Гатчину

С 5 июля отключат горячую воду на Въезде в Гатчину

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с проведением ремонтных работ на источниках теплоснабжения будет произведена плановая остановка котельной №11.

Рубрики : ЖКХ     01 Jul 2021

Плановая остановка котельной №11 с прекращением подачи горячей воды на объекты центральной части города, Въезда, Хохлова поля будет произведена с 00 часов 05 июля 2021 г. до 00 часов 11 июля 2021 г.

     МУП «Тепловые сети» г. Гатчины приносят извинения за временные неудобства, связанные с прекращением подачи горячего водоснабжения.

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