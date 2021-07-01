С 5 июля отключат горячую воду на Въезде в Гатчину

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с проведением ремонтных работ на источниках теплоснабжения будет произведена плановая остановка котельной №11.
Рубрики :
ЖКХ
01 Jul 2021
Плановая остановка котельной №11 с прекращением подачи горячей воды на объекты центральной
части города, Въезда, Хохлова поля будет произведена с 00
часов 05 июля 2021 г. до 00 часов 11 июля 2021 г.
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины приносят
извинения за временные неудобства, связанные с прекращением подачи горячего
водоснабжения.
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