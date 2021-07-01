С 5 июля отключат горячую воду на Въезде в Гатчину

Плановая остановка котельной №11 с прекращением подачи горячей воды на объекты центральной части города, Въезда, Хохлова поля будет произведена с 00 часов 05 июля 2021 г. до 00 часов 11 июля 2021 г.

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины приносят извинения за временные неудобства, связанные с прекращением подачи горячего водоснабжения.