Сообщение Избирательной комиссии Ленинградской области

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района с правом решающего голоса Курносова Г.В., руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», Избирательная комиссия Ленинградской области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена комиссии с правом решающего голоса на вакантное место.

Прием документов осуществляется Избирательной комиссией Ленинградской области со 2 по 7 июля 2021 года по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.4, лит. А в будние дни с 9 до 17 часов; в выходные дни с 10 до 14 часов.

Справки по телефону: (812) 492-96-51.

Избирательная комиссия Ленинградской области