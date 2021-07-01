Спортсмены Гатчинского ВОС – победители турслёта

В этом году у гатчинцев сбылась давняя мечта – стать победителями в летнем туристическом многоборье во всех трех видах спорта: гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий.

Поздравляем команду в составе Тамары Олиниченко, Татьяны Соловьевой, Марии Ивановой, Александра Олейникова, Константина Соколова, Дмитрия Козлова и группы поваров-болельщиков.