Спортсмены Гатчинского ВОС – победители турслёта

С 18 по 20 июня в Центре «Адори» прошел туристический слет среди лиц с нарушением зрения, в котором приняли участие спортсмены Гатчинской местной организации Всероссийского общества слепых.
Рубрики :
Спорт
01 Jul 2021
В этом году у гатчинцев
сбылась давняя мечта – стать победителями в летнем туристическом многоборье во
всех трех видах спорта: гребле, ориентированию на местности и полосе
препятствий.
Поздравляем команду в
составе Тамары Олиниченко, Татьяны Соловьевой, Марии Ивановой, Александра
Олейникова, Константина Соколова, Дмитрия Козлова и группы поваров-болельщиков.
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