Спортсмены Гатчинского ВОС – победители турслёта

Спортсмены Гатчинского ВОС – победители турслёта

С 18 по 20 июня в Центре «Адори» прошел туристический слет среди лиц с нарушением зрения, в котором приняли участие спортсмены Гатчинской местной организации Всероссийского общества слепых.

Рубрики : Спорт     01 Jul 2021

В этом году у гатчинцев сбылась давняя мечта – стать победителями в летнем туристическом многоборье во всех трех видах спорта: гребле, ориентированию на местности и полосе препятствий.

Поздравляем команду в составе Тамары Олиниченко, Татьяны Соловьевой, Марии Ивановой, Александра Олейникова, Константина Соколова, Дмитрия Козлова и группы поваров-болельщиков.

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