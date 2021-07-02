На Госуслугах стал доступен новый сервис ПФР

Заявление о корректировке сведений индивидуального лицевого счета в ПФР доступно на Госуслугах. С помощью сервиса можно подать заявление на внесение или исправление сведений о периодах работы, периодах ухода за детьми, инвалидами, прохождения военной службы и так далее.
Периоды работы учитываются в лицевом счете у каждого
гражданина России в индивидуальных пенсионных коэффициентах. В связи с этим
будущий размер пенсии зависит от корректности записей о вашей трудовой
деятельности, отраженные на индивидуальных лицевых счетах.
В случае если работодатель не подал информацию или
подал некорректную информацию о периоде работы, можно направить электронное
заявление на корректировку данных, при необходимости гражданина попросят
представить подтверждающие документы лично.
Помимо этого на расчет пенсии влияют иные периоды
деятельности (уход за детьми и инвалидами, служба в армии и т.д.), о которых
граждане также могут сообщить в ПФР, используя сервис.
«Совместно с ПФР мы осуществляем планомерную работу
по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на
Госуслуги. По нашей оценке, ежегодно данным сервисом будут пользоваться более 3
млн граждан нашей страны», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.
«От корректности записей в индивидуальном лицевом
счёте в ПФР напрямую зависит размер будущей пенсии гражданина. Данный сервис
позволит заблаговременно сообщать в ПФР информацию о неучтенных периодах стажа
и своевременно производить корректировку сведений в случае необходимости.
Перевод услуги в электронный вид позволит увеличить интенсивность ее
использования», — отметил председатель правления ПФР Андрей Кигим.
Напомним, что работа по переводу всех услуг и
сервисов ПФР на Госуслуги осуществляется в соответствии с поручением президиума
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности.