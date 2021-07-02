Рашид Исмагилов – Почетный гражданин города Гатчины

Имя Рашида Фаатовича Исмагилова хорошо знакомо гатчинцам. В 90-е годы он являлся президентом финансово-промышленной корпорации «Апекс», президентом Института проблем региональной безопасности. В 1993 – 1995 гг. представлял интересы гатчинцев в Государственной Думе РФ. В 2006 – 2012 гг. трудился в правительстве Ленинградской области – был вице-губернатором, руководителем представительства Ленинградской области при правительстве РФ.

Будучи президентом финансово-промышленной корпорации «Апекс», Р.Ф. Исмагилов создал в Гатчине одноименную гимназию нового типа, которая стала примером отношений между участниками образовательного процесса. Он и сегодня является председателем попечительского совета гатчинской гимназии «Апекс».

Для взаимовыгодного сотрудничества предприятий и предпринимателей он создал и возглавил Гатчинскую, а затем и Ленинградскую торгово-промышленную палату, являлся её президентом с 1992 по 2014 годы. В ходатайстве о награждении предприниматели города Гатчины, Гатчинского района и Ленинградской области отметили, что «высоко ценят вклад Рашида Фаатовича в становление новых, цивилизованных экономических отношений в РФ. При поддержке Р.Ф. Исмагилова налажен устойчивый, конструктивный диалог бизнеса и власти, им созданы инструменты вовлечения предпринимателей в решение широкого круга социальных задач. Рашид Фаатович уделяет особое внимание поддержке начинающих предпринимателей, повышению уровня их бизнес- образования, успешной интеграции в экономику региона».

Р.Ф. Исмагилов – настоящий профессионал и успешный руководитель, стоящий на защите интересов Гатчины и прилагающий много усилий для её процветания.

Чествование нового почетного гражданина Гатчины пройдет осенью - в дни празднования 225-летия со дня присвоения Гатчине статуса города.

Фото Trend