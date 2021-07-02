Рашид Исмагилов – Почетный гражданин города Гатчины

Имя Рашида Фаатовича Исмагилова хорошо знакомо гатчинцам. В 90-е годы он являлся президентом финансово-промышленной корпорации «Апекс», президентом Института проблем региональной безопасности. В 1993 – 1995 гг. представлял интересы гатчинцев в Государственной Думе РФ. В 2006 – 2012 гг. трудился в правительстве Ленинградской области – был вице-губернатором, руководителем представительства Ленинградской области при правительстве РФ.
Будучи
президентом финансово-промышленной корпорации «Апекс», Р.Ф. Исмагилов создал в
Гатчине одноименную гимназию нового типа, которая стала примером отношений
между участниками образовательного процесса. Он и сегодня является
председателем попечительского совета гатчинской гимназии «Апекс».
Для
взаимовыгодного сотрудничества предприятий и предпринимателей он создал и
возглавил Гатчинскую, а затем и Ленинградскую торгово-промышленную палату, являлся
её президентом с 1992 по 2014 годы. В ходатайстве о награждении предприниматели
города Гатчины, Гатчинского района и Ленинградской области отметили, что «высоко
ценят вклад Рашида Фаатовича в становление новых, цивилизованных экономических
отношений в РФ. При поддержке Р.Ф. Исмагилова налажен устойчивый, конструктивный
диалог бизнеса и власти, им созданы инструменты вовлечения предпринимателей в
решение широкого круга социальных задач. Рашид Фаатович уделяет особое внимание
поддержке начинающих предпринимателей, повышению уровня их бизнес- образования,
успешной интеграции в экономику региона».
Р.Ф.
Исмагилов – настоящий профессионал и успешный руководитель, стоящий на защите
интересов Гатчины и прилагающий много усилий для её процветания.
Чествование
нового почетного гражданина Гатчины пройдет осенью - в дни празднования
225-летия со дня присвоения Гатчине статуса города.
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