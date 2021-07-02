Цифровые профессии – в один клик

Для участия в проекте необходимо до конца года подать заявку на сайте проекта profidigital.ru и оплатить только 50% стоимости обучения, вторую половину за студента внесет государство.
Запись на обучение станет доступна
зарегистрированным участникам после 15 июля в разделе «Каталог программ».
Студенты научатся программировать, а также получат
знания по 24 перспективным направлениям, среди которых: искусственный
интеллект, блокчейн, кибербезопасность, разработка мобильных приложений и компьютерных
игр.
Для участников проекта уже в июле стартует серия
вебинаров с участием представителей Сбербанка, Mail.Ru Group, Яндекса и других
компаний цифровой экономики. На них расскажут, какие компетенции востребованы у
работодателя, чему стоит учиться, где найти стажировку и работу после обучения.
Программа реализуется в рамках федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» и
продолжает проект Персональные цифровые сертификаты. Оператором проекта
выступает Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035.