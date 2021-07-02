Цифровые профессии – в один клик

Для участия в проекте необходимо до конца года подать заявку на сайте проекта profidigital.ru и оплатить только 50% стоимости обучения, вторую половину за студента внесет государство.

Запись на обучение станет доступна зарегистрированным участникам после 15 июля в разделе «Каталог программ».

Студенты научатся программировать, а также получат знания по 24 перспективным направлениям, среди которых: искусственный интеллект, блокчейн, кибербезопасность, разработка мобильных приложений и компьютерных игр.

Для участников проекта уже в июле стартует серия вебинаров с участием представителей Сбербанка, Mail.Ru Group, Яндекса и других компаний цифровой экономики. На них расскажут, какие компетенции востребованы у работодателя, чему стоит учиться, где найти стажировку и работу после обучения.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» и продолжает проект Персональные цифровые сертификаты. Оператором проекта выступает Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035.