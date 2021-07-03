Чем больше на дорогах инспекторов ДПС, тем меньше пьяных за рулём. Госавтоинспекции – 85 лет

Заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району майор полиции Александр Соколов рассказал, где находятся очаги аварийности, почему бессмысленно жевать «антиполицай», и кто отказывается от медицинского освидетельствования.

- Обстановка на дорогах Гатчинского района, как обычно, напряженная, но контролируемая. За пять месяцев зарегистрировано 104 ДТП с пострадавшими. Эта цифра незначительно отличается от данных за аналогичный период прошлого года. При этом сократилось число аварий с участием пешеходов: 20 наездов за пять месяцев – это в два раза меньше, чем в 2020-м. Мы активизировали работу на пешеходных переходах, к самим пешеходам-нарушителям стали чаще применяться штрафные санкции. За пять месяцев было выявлено 1293 нарушения правил пешеходами.

- Много погибших?

- Всего за пять месяцев в ДТП погибло семь человек. Это на два меньше, чем в прошлом году. Но в июне было еще двое погибших: пожилая женщина-пассажирка и водитель иномарки. 28-го июня произошла авария на пересечении «бетонки» и дороги на Пижму. 34-летний водитель автомашины Hyundai не заметил впереди затор на перекрестке и на полной скорости въехал в попутную машину, которая, в свою очередь, «догнала» впереди стоящую. В ней пострадали два пассажира на заднем сиденье. Всего было пять участников ДТП. Водитель Hyundai скончался на месте до приезда «скорой».

- В Гатчинском районе есть аварийно-опасные участки?

- На территории района шесть очагов аварийности. Это 33-й километр Киевского шоссе, где на объездной дороге при наличии двух-полосного движения в каждую сторону происходят столкновения попутных машин. Это участок Санкт-Петербургского южного полукольца, подъезд к Коммунару, 9-й километр шоссе Елизаветино – Скворицы, где за этот год в четырех столкновениях пострадали шесть человек (в том числе один ребенок) и двое погибли. Аварийно-опасный перекресток дорог Пустошка – Вырица и Семрино – Сусанино – Ковшово. Там и камеры поставили, и предупреждающие дорожные знаки, и освещение, и шумовые полосы. Тем не менее, аварии все равно случаются. В черте города место концентрации ДТП – перекресток Пушкинского шоссе и улицы Чехова.

- В чем там дело? Почему столкновения происходят на регулируемом перекрестке?

- Все ДТП происходят из-за нарушения правил проезда перекрестка. Водителей подводит глазомер и чувство дистанции: они не учитывают расстояние и скорость встречной машины, надеются проскочить – и не успевают. Кроме того, на этом участке – по две полосы в каждом направлении. И когда водитель останавливается на перекрестке для левого поворота на Чехова, встречный в левом ряду его пропускает, а встречный в правом – нет. В итоге водитель начинает поворот, и тут ему въезжает в правый борт машина. А бок – самое незащищенное место в автомобиле. При таких столкновениях больше всего страдают пассажиры.

Теперь на этом перекрестке реконструирован светофор, добавлены дополнительные секции для бесконфликтного левого поворота.

И по всему району в местах концентрации ДТП патрулирование усиливается.

- С приходом лета на дороги выезжают мотоциклисты. В этом году они повлияли на дорожную обстановку?

- В основном, водители мотоциклов все-таки законопослушные: ездят с водительскими удостоверениями, по правилам, в шлемах. Но и среди них встречаются хулиганы, грубо нарушающие скоростной режим и пользующиеся тем, что догнать мотоцикл на служебной машине практически нереально. Однако таких задерживают на заправках, есть видеокамеры, которые фиксируют нарушения скорости в попутном направлении (номерной знак у мотоцикла расположен сзади). А кроме того, нам часто помогают коллеги из Главка: сюда прибывают специально подготовленные сотрудники ГИБДД на мотоциклах. Это сильно осложняет жизнь мотоциклистов-нарушителей.

Несмотря на то, что, в целом, ситуация на дорогах с мотоциклистами стабильна, в конце июня в Гатчинском районе произошло серьезное ДТП с мотоциклом. В Больших Колпанах женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-2112, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила мотоциклиста. Произошло столкновение. Дама скрылась с места ДТП. Ее сразу нашли. В свое оправдание она сказала, что испугалась, растерялась. Мотоциклист – 34-летний житель Вырицы – получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

- Много пьяных за рулем?

- За пять месяцев выявлено 134 водителя в состоянии опьянения – это на 30 больше, чем в прошлом году. Из них в наркотическом опьянении находилось шесть человек. За повторное вождение в нетрезвом виде в течение года задержано 16 человек – это уже уголовная статья, и производством по делу занимается отдел дознания. 71 водитель отказался от медицинского освидетельствования.

- Зачем они отказываются, если это равносильно признанию, и наказания все равно не избежать?

- Как правило, отказываются граждане, находящиеся в наркотическом опьянении. И чтобы скрыть сей факт, они отказываются от освидетельствования. Потому что в медицинском учреждении не просто дадут «дунуть в трубочку», но еще в обязательном порядке возьмут тест на наркотики. И тест этот покажет наличие в крови, например, марихуаны, даже если человек покурил три дня назад. А присутствие в организме наркотика влечет более суровые последствия – можно и пожизненно водительских прав лишиться. Кроме того, многие боятся огласки: все-таки наркотики – не алкоголь, на лояльность работодателей рассчитывать не приходится.

- На дорогах Гатчины и района стало больше машин ДПС – это связано с увеличением штата?

- С 1-го марта численность личного состава нашего отдела увеличилась в полтора раза – теперь у нас отдельная рота, поэтому наряды выставляются в соответствии с нормой. В сутки выходит несколько экипажей – до 10 машин. Это приносит свои плоды и также способствует профилактике пьянства за рулем. Есть такая закономерность: чем больше на дорогах инспекторов ДПС, тем выше водительская дисциплина и меньше нетрезвых водителей.

В ходе мероприятия «Нетрезвый водитель» инспекторы останавливают все машины и проверяют водительский внешний вид и адекватность поведения. Потому что даже человек, употреблявший накануне, виден. Можно нейтрализовать запах, но не внешний вид. А отсутствие запаха алкоголя при внешнем проявлении состояния опьянения вызывает еще больше подозрений.

Хочется поблагодарить граждан, сообщающих в полицию об административных правонарушениях и нетрезвых водителях. Сейчас люди стали занимать более активную позицию, и, если ГАИ получает сообщение о пьяном за рулем, немедленно отправляется наряд. В 80% случаев информация подтверждается.

- По какому номеру звонить?

- Телефон дежурной части гатчинского отдела ГИБДД: 8-953-148-6936. Отвечают круглосуточно.

- Среди госавтоинспекторов есть особо отличившиеся?

- Похвалить хотелось бы весь личный состав. Все несут службу добросовестно, не считаясь с личным временем. В этом году при выполнении служебных обязанностей особо отличились старшие инспекторы ДПС лейтенанты полиции братья Бычинины – Максим и Илья, инспектор ДПС прапорщик полиции Сергей Хазов и инспектор ДПС старший лейтенант полиции Михаил Носов.

А также за пять месяцев личным составом отдела ГИБДД по подозрению в совершении преступления задержано 244 человека, изъято пять единиц незаконно перевозившегося охотничьего оружия, 165 кубов леса и пять тонн металла, обнаружено 69 машин, находящихся в розыске. Пресечено 27 посягательств на автотранспорт.

…Братья Бычинины несут службу в разных экипажах, потому что родственникам вместе работать нельзя. Нарушителей, в том числе пьяных, задерживают регулярно. Даже в четверг и с утра. Вот и 1-го июля утром на псковской трассе в районе Дони экипаж Ильи Бычинина извлекал из канавы водителя, который утверждал, что он – пассажир, а в ДТП виновата коза: перебегала дорогу в неположенном месте – он уходил от столкновения.

С Днем ГАИ!