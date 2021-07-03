Чем больше на дорогах инспекторов ДПС, тем меньше пьяных за рулём. Госавтоинспекции – 85 лет

Заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по
Гатчинскому району майор полиции Александр Соколов рассказал, где находятся
очаги аварийности, почему бессмысленно жевать «антиполицай», и кто отказывается
от медицинского освидетельствования.
- Обстановка на дорогах Гатчинского района, как
обычно, напряженная, но контролируемая. За пять месяцев зарегистрировано 104
ДТП с пострадавшими. Эта цифра незначительно отличается от данных за
аналогичный период прошлого года. При этом сократилось число аварий с участием
пешеходов: 20 наездов за пять месяцев – это в два раза меньше, чем в 2020-м. Мы
активизировали работу на пешеходных переходах, к самим пешеходам-нарушителям
стали чаще применяться штрафные санкции. За пять месяцев было выявлено 1293
нарушения правил пешеходами.
- Много
погибших?
- Всего за пять месяцев в ДТП погибло семь человек.
Это на два меньше, чем в прошлом году. Но в июне было еще двое погибших:
пожилая женщина-пассажирка и водитель иномарки. 28-го июня произошла авария на
пересечении «бетонки» и дороги на Пижму. 34-летний водитель автомашины Hyundai
не заметил впереди затор на перекрестке и на полной скорости въехал в попутную
машину, которая, в свою очередь, «догнала» впереди стоящую. В ней пострадали
два пассажира на заднем сиденье. Всего было пять участников ДТП. Водитель
Hyundai скончался на месте до приезда «скорой».
- В
Гатчинском районе есть аварийно-опасные участки?
- На территории района шесть очагов аварийности. Это
33-й километр Киевского шоссе, где на объездной дороге при наличии
двух-полосного движения в каждую сторону происходят столкновения попутных
машин. Это участок Санкт-Петербургского южного полукольца, подъезд к Коммунару,
9-й километр шоссе Елизаветино – Скворицы, где за этот год в четырех
столкновениях пострадали шесть человек (в том числе один ребенок) и двое
погибли. Аварийно-опасный перекресток дорог Пустошка – Вырица и Семрино –
Сусанино – Ковшово. Там и камеры поставили, и предупреждающие дорожные знаки, и
освещение, и шумовые полосы. Тем не менее, аварии все равно случаются. В черте
города место концентрации ДТП – перекресток Пушкинского шоссе и улицы Чехова.
- В чем там
дело? Почему столкновения происходят на регулируемом перекрестке?
- Все ДТП происходят из-за нарушения правил проезда
перекрестка. Водителей подводит глазомер и чувство дистанции: они не учитывают
расстояние и скорость встречной машины, надеются проскочить – и не успевают.
Кроме того, на этом участке – по две полосы в каждом направлении. И когда
водитель останавливается на перекрестке для левого поворота на Чехова,
встречный в левом ряду его пропускает, а встречный в правом – нет. В итоге
водитель начинает поворот, и тут ему въезжает в правый борт машина. А бок –
самое незащищенное место в автомобиле. При таких столкновениях больше всего
страдают пассажиры.
Теперь на этом перекрестке реконструирован светофор,
добавлены дополнительные секции для бесконфликтного левого поворота.
И по всему району в местах концентрации ДТП патрулирование
усиливается.
- С приходом
лета на дороги выезжают мотоциклисты. В этом году они повлияли на дорожную
обстановку?
- В основном, водители мотоциклов все-таки
законопослушные: ездят с водительскими удостоверениями, по правилам, в шлемах.
Но и среди них встречаются хулиганы, грубо нарушающие скоростной режим и
пользующиеся тем, что догнать мотоцикл на служебной машине практически
нереально. Однако таких задерживают на заправках, есть видеокамеры, которые фиксируют
нарушения скорости в попутном направлении (номерной знак у мотоцикла расположен
сзади). А кроме того, нам часто помогают коллеги из Главка: сюда прибывают
специально подготовленные сотрудники ГИБДД на мотоциклах. Это сильно осложняет
жизнь мотоциклистов-нарушителей.
Несмотря на то, что, в целом, ситуация на дорогах с
мотоциклистами стабильна, в конце июня в Гатчинском районе произошло серьезное
ДТП с мотоциклом. В Больших Колпанах женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-2112,
выезжая со второстепенной дороги, не пропустила мотоциклиста. Произошло
столкновение. Дама скрылась с места ДТП. Ее сразу нашли. В свое оправдание она
сказала, что испугалась, растерялась. Мотоциклист – 34-летний житель Вырицы –
получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
- Много
пьяных за рулем?
- За пять месяцев выявлено 134 водителя в состоянии
опьянения – это на 30 больше, чем в прошлом году. Из них в наркотическом
опьянении находилось шесть человек. За повторное вождение в нетрезвом виде в
течение года задержано 16 человек – это уже уголовная статья, и производством
по делу занимается отдел дознания. 71 водитель отказался от медицинского
освидетельствования.
- Зачем они
отказываются, если это равносильно признанию, и наказания все равно не
избежать?
- Как правило, отказываются граждане, находящиеся в
наркотическом опьянении. И чтобы скрыть сей факт, они отказываются от
освидетельствования. Потому что в медицинском учреждении не просто дадут
«дунуть в трубочку», но еще в обязательном порядке возьмут тест на наркотики. И
тест этот покажет наличие в крови, например, марихуаны, даже если человек
покурил три дня назад. А присутствие в организме наркотика влечет более суровые
последствия – можно и пожизненно водительских прав лишиться. Кроме того, многие
боятся огласки: все-таки наркотики – не алкоголь, на лояльность работодателей
рассчитывать не приходится.
- На дорогах
Гатчины и района стало больше машин ДПС – это связано с увеличением штата?
- С 1-го марта численность личного состава нашего
отдела увеличилась в полтора раза – теперь у нас отдельная рота, поэтому наряды
выставляются в соответствии с нормой. В сутки выходит несколько экипажей – до
10 машин. Это приносит свои плоды и также способствует профилактике пьянства за
рулем. Есть такая закономерность: чем больше на дорогах инспекторов ДПС, тем выше
водительская дисциплина и меньше нетрезвых водителей.
В ходе мероприятия «Нетрезвый водитель» инспекторы
останавливают все машины и проверяют водительский внешний вид и адекватность
поведения. Потому что даже человек, употреблявший накануне, виден. Можно
нейтрализовать запах, но не внешний вид. А отсутствие запаха алкоголя при
внешнем проявлении состояния опьянения вызывает еще больше подозрений.
Хочется поблагодарить граждан, сообщающих в полицию об
административных правонарушениях и нетрезвых водителях. Сейчас люди стали
занимать более активную позицию, и, если ГАИ получает сообщение о пьяном за
рулем, немедленно отправляется наряд. В 80% случаев информация подтверждается.
- По какому
номеру звонить?
- Телефон дежурной части гатчинского отдела ГИБДД: 8-953-148-6936.
Отвечают круглосуточно.
- Среди госавтоинспекторов
есть особо отличившиеся?
- Похвалить хотелось бы весь личный состав. Все несут
службу добросовестно, не считаясь с личным временем. В этом году при выполнении
служебных обязанностей особо отличились старшие инспекторы ДПС лейтенанты
полиции братья Бычинины – Максим и Илья, инспектор ДПС прапорщик полиции Сергей
Хазов и инспектор ДПС старший лейтенант полиции Михаил Носов.
А также за пять месяцев личным составом отдела ГИБДД по
подозрению в совершении преступления задержано 244 человека, изъято пять единиц
незаконно перевозившегося охотничьего оружия, 165 кубов леса и пять тонн
металла, обнаружено 69 машин, находящихся в розыске. Пресечено 27 посягательств
на автотранспорт.
…Братья Бычинины несут службу в разных экипажах,
потому что родственникам вместе работать нельзя. Нарушителей, в том числе пьяных,
задерживают регулярно. Даже в четверг и с утра. Вот и 1-го июля утром на
псковской трассе в районе Дони экипаж Ильи Бычинина извлекал из канавы
водителя, который утверждал, что он – пассажир, а в ДТП виновата коза:
перебегала дорогу в неположенном месте – он уходил от столкновения.
С Днем ГАИ!