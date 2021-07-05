В губернаторский кадровый резерв идет молодёжь

Из 215 заявок 131 подали женщины, 84 ― мужчины. Возраст самого молодого желающего стать претендентом на руководящую должность в администрации региона ― 22 года, самому старшему ― 54.

Муниципальный этап продлится до 13 августа, в ходе него конкурсантам предстоит пройти дистанционное психологическое тестирование на личностно-деловые качества, а также индивидуальные собеседования. Победители станут участниками регионального этапа конкурса.

Напомним, конкурс проводится по пяти номинациям: «Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда, благоустройство», «Экология, обращение с отходами», «Экономика, финансы».

Победители областного этапа конкурса смогут претендовать на должности от начальника сектора до заместителя председателя комитета.