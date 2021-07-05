В губернаторский кадровый резерв идет молодёжь

В губернаторский кадровый резерв идет молодёжь

215 жителей области поборются за возможность стать частью управленческой команды Ленинградской области. Средний возраст конкурсантов ― 34 года. Во всех районах и городском округе Ленинградской области завершился прием заявок на участие в муниципальном этапе конкурса «Губернаторский кадровый резерв». В пятерке лидеров по активности ― Всеволожский район ― 34 заявки, Выборгский ― 18, Гатчинский и Приозерский ― по 16 и Киришский ― 14 заявок.

Рубрики : Общество     05 Jul 2021

Из 215 заявок 131 подали женщины, 84 ― мужчины. Возраст самого молодого желающего стать претендентом на руководящую должность в администрации региона  ― 22 года, самому старшему ― 54.

Муниципальный этап продлится до 13 августа, в ходе него конкурсантам предстоит пройти дистанционное психологическое тестирование на личностно-деловые качества, а также индивидуальные собеседования. Победители станут участниками регионального этапа конкурса.

Напомним, конкурс проводится по пяти номинациям: «Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда, благоустройство», «Экология, обращение с отходами», «Экономика, финансы».

Победители областного этапа конкурса смогут претендовать на должности от начальника сектора до заместителя председателя комитета.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+