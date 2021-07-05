В губернаторский кадровый резерв идет молодёжь

Из 215 заявок 131 подали
женщины, 84 ― мужчины. Возраст самого молодого желающего стать претендентом на
руководящую должность в администрации региона
― 22 года, самому старшему ― 54.
Муниципальный этап
продлится до 13 августа, в ходе него конкурсантам предстоит пройти
дистанционное психологическое тестирование на личностно-деловые качества, а
также индивидуальные собеседования. Победители станут участниками регионального
этапа конкурса.
Напомним, конкурс
проводится по пяти номинациям: «Современное образование», «Социальная реформа»,
«Комфортная городская среда, благоустройство», «Экология, обращение с
отходами», «Экономика, финансы».
Победители областного
этапа конкурса смогут претендовать на должности от начальника сектора до
заместителя председателя комитета.