Для ледовой арены в Гатчине ищут инвестора

Проект крытой малой ледовой арены был подготовлен в прошлом году по заказу районной администрации. В его состав вошло - ледовое поле, трибуна для зрителей, зал оздоровительной гимнастики и тренажерный зал, раздевалки, вспомогательные, технические, подсобные и служебные помещения, а также прокат коньков и мастерские по заточке коньков.

Также район направил заявку для рассмотрения возможности включения нового спортивного объекта в региональную программу при формировании бюджета Ленинградской области на 2022 год. Кроме того, в местном бюджете будут предусмотрены средства для софинансирования.