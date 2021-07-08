Для ледовой арены в Гатчине ищут инвестора

Проект
крытой малой ледовой арены был подготовлен в прошлом году по заказу районной
администрации. В его состав вошло - ледовое поле, трибуна для зрителей, зал
оздоровительной гимнастики и тренажерный зал, раздевалки, вспомогательные,
технические, подсобные и служебные помещения, а также прокат коньков и
мастерские по заточке коньков.
Также
район направил заявку для рассмотрения возможности включения нового спортивного
объекта в региональную программу при формировании бюджета Ленинградской области
на 2022 год. Кроме того, в местном бюджете будут предусмотрены средства для
софинансирования.