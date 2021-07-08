Для ледовой арены в Гатчине ищут инвестора

Для ледовой арены в Гатчине ищут инвестора

Ледовую арену в Гатчине планируется построить в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня в администрации Гатчинского района прошла встреча с потенциальным инвестором, на которой обсудили перспективы реализации проекта.

Рубрики : Общество     08 Jul 2021

Проект крытой малой ледовой арены был подготовлен в прошлом году по заказу районной администрации. В его состав вошло - ледовое поле, трибуна для зрителей, зал оздоровительной гимнастики и тренажерный зал, раздевалки, вспомогательные, технические, подсобные и служебные помещения, а также прокат коньков и мастерские по заточке коньков.

Также район направил заявку для рассмотрения возможности включения нового спортивного объекта в региональную программу при формировании бюджета Ленинградской области на 2022 год. Кроме того, в местном бюджете будут предусмотрены средства для софинансирования.

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