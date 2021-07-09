Дорожные ремонты и стройки в режиме онлайн

Дорожные ремонты и стройки в режиме онлайн

В Ленинградской области появилась интерактивная карта дорожных работ. Здесь можно быстро увидеть всю информацию о сроках проведения ремонтов, реконструкций и строек.

Рубрики : Общество     09 Jul 2021

Карта размещена на официальном сайте «Ленавтодора». Каждый вид работ — ремонт, капремонт и стройка — выделен разными значками для удобной навигации. Из карты хорошо видно, что в этом году область сделала большой акцент на обновление региональных магистралей: одновременно ремонт ведется почти на 20 участках.

В ближайших планах дорожников есть интеграция этой карты с коллегами из Санкт-Петербурга. Создание единой цифровой площадки станет хорошим подспорьем для водителей при планировании своего маршрута в период проведения ремонтных работ.

В Ленинградской области работает «горячая» дорожная телефонная линия – 8(812) 251-42-84. Здесь круглосуточно принимаются заявки от жителей и автомобилистов о ситуации на региональных трассах.

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