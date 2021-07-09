Дорожные ремонты и стройки в режиме онлайн

Карта
размещена на официальном сайте «Ленавтодора». Каждый вид работ — ремонт,
капремонт и стройка — выделен разными значками для удобной навигации. Из карты
хорошо видно, что в этом году область сделала большой акцент на обновление
региональных магистралей: одновременно ремонт ведется почти на 20 участках.
В
ближайших планах дорожников есть интеграция этой карты с коллегами из
Санкт-Петербурга. Создание единой цифровой площадки станет хорошим подспорьем
для водителей при планировании своего маршрута в период проведения ремонтных
работ.
В
Ленинградской области работает «горячая» дорожная телефонная линия – 8(812)
251-42-84. Здесь круглосуточно принимаются заявки от жителей и автомобилистов о
ситуации на региональных трассах.