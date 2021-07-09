Экопикник в деревне Рябизи

На экоэкскурсию в Рябизи курсисты отправились 24 июня. В этой деревне уже 12 лет семья из Иркутска выращивает редкие породы молочных и мясных коров. Волонтеры и их подопечные «серебряного возраста» узнали, как нужно выращивать коров, чтобы они давали самое вкусное и полезное молоко и мясо, попробовали молочные продукты, которые здесь же и готовят - сыры, творог, сливки, йогурты, кефир и сыворотку.

Собирали землянику на поле и любовались коровами, которые круглый год живут на свежем воздухе. Потом играли на полянке в игры на внимательность и сообразительность.

В общем, экопикник удался на славу! Все остались довольны и с отличным настроением возвращались домой.

Источник: страница ВКонтакте РОО "Школа третьего возраста" ГМР ЛО