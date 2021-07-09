Гатчинское лесничество получило новую технику

В
лесничества - филиалы «Ленобллес» отправилось 20 лесопатрульных автомобилей
«Нива», закупленных за счёт средств областного бюджета, и 5 противопожарных
автомобильных цистерн, приобретённых в рамках регионального «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология».
Сейчас
решение особенно актуально: в жаркую погоду опасность возникновения и
распространения пожаров повышается. Поэтому леса Ленинградской области в
соответствии с требованиями пожарной безопасности сейчас закрыты для посещения.
«Благодаря
активной политике по технической модернизации нам удалось на 70% обновить
лесопожарный парк. Это позволяет лесной пожарной службе оперативно выявлять и
ликвидировать возникшие возгорания. По итогам 2020 года мы вошли в число трёх
регионов России, где все возгорания в лесу были потушены в первые сутки
обнаружения. Площадь лесных пожаров у нас тоже одна из самых незначительных в
России. Сейчас жаркое время, но надеюсь, что и по итогам этого года нам удастся
сохранить показатели», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Отметим,
что с начала текущего года благодаря реализации национального проекта в
лесничества поступило 23 единицы лесопожарной техники и оборудования.
В
помощь лесным пожарным были приобретены новые грузопассажирские автомобили,
полуприцеп-тяжеловоз, экскаватор, тягач для трала, автоцистерны и свыше десятка
единиц современного навесного оборудования для тракторной техники.
Большая
часть специализированной техники в связи с тем, что в регионе с 11 июня
действует особый противопожарный режим, была оперативно распределена по
районным лесничествам и переведена в режим повышенной готовности.