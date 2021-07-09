Гатчинское лесничество получило новую технику

В лесничества - филиалы «Ленобллес» отправилось 20 лесопатрульных автомобилей «Нива», закупленных за счёт средств областного бюджета, и 5 противопожарных автомобильных цистерн, приобретённых в рамках регионального «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Сейчас решение особенно актуально: в жаркую погоду опасность возникновения и распространения пожаров повышается. Поэтому леса Ленинградской области в соответствии с требованиями пожарной безопасности сейчас закрыты для посещения.

«Благодаря активной политике по технической модернизации нам удалось на 70% обновить лесопожарный парк. Это позволяет лесной пожарной службе оперативно выявлять и ликвидировать возникшие возгорания. По итогам 2020 года мы вошли в число трёх регионов России, где все возгорания в лесу были потушены в первые сутки обнаружения. Площадь лесных пожаров у нас тоже одна из самых незначительных в России. Сейчас жаркое время, но надеюсь, что и по итогам этого года нам удастся сохранить показатели», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Отметим, что с начала текущего года благодаря реализации национального проекта в лесничества поступило 23 единицы лесопожарной техники и оборудования.

В помощь лесным пожарным были приобретены новые грузопассажирские автомобили, полуприцеп-тяжеловоз, экскаватор, тягач для трала, автоцистерны и свыше десятка единиц современного навесного оборудования для тракторной техники.

Большая часть специализированной техники в связи с тем, что в регионе с 11 июня действует особый противопожарный режим, была оперативно распределена по районным лесничествам и переведена в режим повышенной готовности.