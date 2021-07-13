Новый роллердром – для юных спортсменов

В этом году юные конькобежцы приняли участие во Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы Олимпийской Чемпионки Светланы Журовой. Это были первые соревнования для гатчинских конькобежцев за 10 лет, поэтому Светлана Журова приехала в Гатчину поддержать спортсменов и тренеров-преподавателей отделения и вручить памятные призы.

Дети показали свои спортивные умения, Светлана Журова поддержала ребят и пожелала новых успехов и побед. Тренерский состав и администрация школы поделились планами развития отделения конькобежного спорта.

С появлением роллердрома в Гатчине для юных конькобежцев отделения даже летом продолжается учебно-тренировочный процесс. Спортсмены тренируются на специальных роликовых коньках.

«Замечательно, что наше новое общественное пространство стало одной из тренировочных площадок для юных конькобежцев Гатчинской спортшколы № 3. Будем и дальше развивать это место, наполнять его разными активностями и мероприятиями», - добавила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.