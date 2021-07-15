В Гатчинском ПНИ отметили праздник летнего солнцестояния

- У нас уже очень давно не было таких общих встреч, - говорит заместитель директора ПНИ Евгений Богданов. - Мы только что вышли из обсервации и решили отметить это праздником летнего солнцестояния. Сегодня - апогей расцвета природы, прекрасное время. Мы почти две недели готовились к этому празднику, который в итоге решили назвать «Жара в ПНИ»...

«...Мы такие — мы друг друга понимаем...» — звенела песня над поляной у главного здания ПНИ, где разворачивалось праздничное действо. Жители интерната подходили сюда не сразу, сначала приглядываясь к происходящему со стороны. А потом включались — по-детски непосредственно, радостно и свободно!

- Одна из самых главных наших задач — интегрировать людей, проживающих в ПНИ, в общество, - напоминает Евгений Богданов. - И очень большую поддержку в этом нам оказывает фонд «Благо Дари», ведь наши цели с ним совпадают. Для наших подопечных очень важно почувствовать себя членами общества, включенными в его жизнь.

- Действительно, мы выступаем за полную инклюзию людей, проживающих в ПНИ, - говорит руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов. - Для проживающих интерната очень важны поддержка извне, полноценное общение и позитивные эмоции. Мы хотим, чтобы гатчинцы приходили сюда и участвовали в жизни психоневрологического интерната, ведь здесь тоже живут такие же горожане, как и они.

На летний праздник «Жара в ПНИ» волонтеры фонда «Благо Дари» пришли вместе со своими добрыми друзьями — аниматорами Мариной Лебедь и Еленой Афанасьевой. Марина и Елена в образах Сиреневого Единорога и Карлсона радовали людей играми и шутками, фейерверками мыльных пузырей и свободным общением.

- В ПНИ мы уже не первый раз — ещё до обсервации приезжали сюда со своим благотворительным проектом, - рассказывает Марина Лебедь. - Так что мы уже знакомы с некоторыми людьми, которые пришли на сегодняшний праздник... С Олегом Богдановым и фондом «Благо Дари» мы сотрудничаем на протяжении уже многих лет — у нас с ними одно общее дело. Нам очень приятно принимать участие в добрых делах фонда. Мы помогаем проводить праздники для его подопечных — и нуждающихся семей, и бездомных людей.

- Наверное, все активные благотворительные силы города объединили свои усилия, консолидируясь вокруг фонда «Благо Дари», - говорит Олег Богданов. - В том числе и наши аниматоры, у которых есть и свои благотворительные проекты, и свои добрые дела. Потому что это — хорошие люди, а все хорошие люди должны быть вместе.

Как рассказал Евгений Богданов, кроме фонда «Благо Дари», большую поддержку в проведении праздника летнего солнцестояния психоневрологическому интернату оказали и представители Гатчинской епархии. Именно с их помощью прямо под открытым небом был накрыт стол с пирогами и прохладным компотом. Как говорит Евгений Львович, очень перспективным в плане совместной социальной работы можно считать общение с руководителем сектора по противостоянию алкоголизму и наркомании Гатчинской епархии, настоятелем храма Святого Равноапостольного князя Владимира в Коммунаре, отцом Алексеем Дудиным.

Видимо, прав Олег Богданов, который уверяет, что Гатчина — город милосердия, в котором люди, несмотря на боль, горечь и обиды, всякие сложности, катастрофы и катаклизмы, всегда находят время и точку приложения своих сил для поддержки тех, кто в этом особо нуждается.

...Чтобы немного снизить высокий градус «Жары в ПНИ» культорганизатор интерната Екатерина Трофимова организовала «водные бои». Сотрудники ПНИ, их подопечные и волонтеры с удовольствием поливали друг друга из бутылок-брызгалок и водяных пистолетов.

А потом началась дис-ко-те-ка!



