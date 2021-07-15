В Гатчинском ПНИ отметили праздник летнего солнцестояния

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У нас уже очень давно не было таких общих встреч, - говорит заместитель
директора ПНИ Евгений Богданов. - Мы только что вышли из обсервации и решили
отметить это праздником летнего солнцестояния. Сегодня - апогей расцвета
природы, прекрасное время. Мы почти две недели готовились к этому празднику, который
в итоге решили назвать «Жара в ПНИ»...
«...Мы
такие — мы друг друга понимаем...» — звенела песня над поляной у главного
здания ПНИ, где разворачивалось праздничное действо. Жители интерната подходили
сюда не сразу, сначала приглядываясь к происходящему со стороны. А потом
включались — по-детски непосредственно, радостно и свободно!
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Одна из самых главных наших задач — интегрировать людей, проживающих в ПНИ, в
общество, - напоминает Евгений Богданов. - И очень большую поддержку в этом нам
оказывает фонд «Благо Дари», ведь наши цели с ним совпадают. Для наших
подопечных очень важно почувствовать себя членами общества, включенными в его
жизнь.
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Действительно, мы выступаем за полную инклюзию людей, проживающих в ПНИ, -
говорит руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов. - Для проживающих
интерната очень важны поддержка извне, полноценное общение и позитивные эмоции.
Мы хотим, чтобы гатчинцы приходили сюда и участвовали в жизни
психоневрологического интерната, ведь здесь тоже живут такие же горожане, как и
они.
На
летний праздник «Жара в ПНИ» волонтеры фонда «Благо Дари» пришли вместе со
своими добрыми друзьями — аниматорами Мариной Лебедь и Еленой Афанасьевой.
Марина и Елена в образах Сиреневого Единорога и Карлсона радовали людей играми
и шутками, фейерверками мыльных пузырей и свободным общением.
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В ПНИ мы уже не первый раз — ещё до обсервации приезжали сюда со своим
благотворительным проектом, - рассказывает Марина Лебедь. - Так что мы уже
знакомы с некоторыми людьми, которые пришли на сегодняшний праздник... С Олегом
Богдановым и фондом «Благо Дари» мы сотрудничаем на протяжении уже многих лет —
у нас с ними одно общее дело. Нам очень приятно принимать участие в добрых
делах фонда. Мы помогаем проводить праздники для его подопечных — и нуждающихся
семей, и бездомных людей.
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Наверное, все активные благотворительные силы города объединили свои усилия,
консолидируясь вокруг фонда «Благо Дари», - говорит Олег Богданов. - В том
числе и наши аниматоры, у которых есть и свои благотворительные проекты, и свои
добрые дела. Потому что это — хорошие люди, а все хорошие люди должны быть
вместе.
Как
рассказал Евгений Богданов, кроме фонда «Благо Дари», большую поддержку в
проведении праздника летнего солнцестояния психоневрологическому интернату
оказали и представители Гатчинской епархии. Именно с их помощью прямо под
открытым небом был накрыт стол с пирогами и прохладным компотом. Как говорит
Евгений Львович, очень перспективным в плане совместной социальной работы можно
считать общение с руководителем сектора по противостоянию алкоголизму и
наркомании Гатчинской епархии, настоятелем храма Святого Равноапостольного
князя Владимира в Коммунаре, отцом Алексеем Дудиным.
Видимо,
прав Олег Богданов, который уверяет, что Гатчина — город милосердия, в котором
люди, несмотря на боль, горечь и обиды, всякие сложности, катастрофы и
катаклизмы, всегда находят время и точку приложения своих сил для поддержки
тех, кто в этом особо нуждается.
...Чтобы
немного снизить высокий градус «Жары в ПНИ» культорганизатор интерната
Екатерина Трофимова организовала «водные бои». Сотрудники ПНИ, их подопечные и
волонтеры с удовольствием поливали друг друга из бутылок-брызгалок и водяных
пистолетов.
А
потом началась дис-ко-те-ка!