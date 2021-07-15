Выборы-2021: выдвижение кандидатов завершилось

Кандидаты, выдвинутые политическими партиями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные ЦИК России списки кандидатов, должны не позднее 23 июля представить в Леноблизбирком (с полномочиями окружных избирательных комиссий) документы о выдвижении.

Не позднее 4 августа кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам (политическими партиями или в порядке самовыдвижения) должны представить в Избирательную комиссию Ленинградской области (с полномочиями трех окружных избирательных комиссий) документы для регистрации.

Напомним, для проведения выборов депутатов Государственной Думы, избираемых по одномандатным избирательным округам, на территории Ленинградской области образованы три одномандатных избирательных округа: Всеволожский одномандатный избирательный округ № 111, Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112, Волховский одномандатный избирательный округу № 113.

Подробнее о кандидатах и партиях можно узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК России http://cikrf.ru/digital-services/, а также в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/.

Для участников избирательного процесса работает «горячая линия» ЦИК России по телефону 8 800 200 00 20.