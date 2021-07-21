В трех одномандатных избирательных округах ленинградской области баллотируются 20 кандидатов в депутаты Государственной Думы России

Во Всеволожском одномандатном избирательном округе № 111 баллотируются следующие кандидаты в депутаты Государственной Думы (перечисляются в алфавитном порядке):

- Будеев Вадим Александрович, выдвинутый политической партией КПРФ, заместитель генерального директора ООО «ГазСтройМонтаж»;

- Габитов Александр Фирович, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа», президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»;

- Гордюк Антон Валерьевич, выдвинутый политической партией «Яблоко», генеральный директор ООО «СКБ «Вектор»;

- Журова Светлана Сергеевна, выдвинутая политической партией «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета ГосДумы по международным делам;

- Лебедев Андрей Ярославович, выдвинутый политической партией ЛДПР, депутат, председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области;

- Минко Сергей Владимирович, выдвинутый в порядке самовыдвижения, генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии»;

- Шинкаренко Валерий Викторович, выдвинутый политической партией «Родина», руководитель юридического департамента ООО «Аудиторско-Консалтинговая Юридическая Фирма «Объединенная Юридическая Коллегия»;

- Шуршиков Алексей Борисович, выдвинутый политической партией «Новые люди», заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Центр правовой помощи «Знак качества».

В Кингисеппском одномандатном избирательном округе баллотируются следующие кандидаты в депутаты Государственной Думы (перечисляются в алфавитном порядке):

- Белоусов Никита Олегович, выдвинутый политической партией ЛДПР, инспектор сектора благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области;

- Кузьмин Николай Алексеевич, выдвинутый политической партией КПРФ, депутат, заместитель председателя постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области;

- Парунов Леонид Григорьевич, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа», зав. производством лечебно-производственные (трудовые) мастерские СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 1»;

- Пастушенко Игорь Григорьевич, выдвинутый политической партией «Родина», пенсионер.

- Яров Александр Юрьевич, выдвинутый политической партией «Новые люди» заместитель директора по развитию ООО «ПФК «Судовое машиностроение»;

- Яхнюк Сергей Васильевич, выдвинутый политической партией «Единая Россия, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета ГосДумы по аграрным вопросам.

В Волховском одномандатном избирательном округе № 113 баллотируются следующие кандидаты в депутаты Государственной Думы (перечисляются в алфавитном порядке):

- Александров Денис Германович, выдвинутый политической партией «Новые люди», индивидуальный предприниматель;

- Дюбков Вячеслав Александрович, выдвинутый политической партией ЛДПР, помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области;

- Жвания Дмитрий Дмитриевич, выдвинутый политической партией «Родина», индивидуальный предприниматель;

- Ожерельев Владимир Борисович, выдвинутый политической партией КПРФ, глава администрации Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области;

- Петров Сергей Валериевич, выдвинутый политической партией «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета ГосДумы по контролю и регламенту;

- Тихомиров Сергей Владимирович, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа», заместитель генерального директора исполнительной дирекции Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области».

Не позднее 4 августа кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам (политическими партиями или в порядке самовыдвижения) должны представить в Избирательную комиссию Ленинградской области документы для регистрации.

Подробнее о кандидатах и партиях можно узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК России http://cikrf.ru/digital-services/, в личном кабинете на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/. Для участников избирательного процесса работает «горячая линия» ЦИК России по телефону 8 800 200 00 20, «горячая линия» Леноблизбиркома: (812) 492-96-51, 496-23-70, 492-40-06, 492-96-34.



