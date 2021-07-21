В трех одномандатных избирательных округах ленинградской области баллотируются 20 кандидатов в депутаты Государственной Думы России

Во Всеволожском одномандатном избирательном округе № 111 баллотируются следующие кандидаты в депутаты Государственной Думы (перечисляются в алфавитном порядке):
- Будеев Вадим Александрович, выдвинутый политической партией КПРФ, заместитель генерального директора ООО «ГазСтройМонтаж»;
- Габитов Александр
Фирович, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа», президент
Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Ленинградской области»;
- Гордюк Антон Валерьевич,
выдвинутый политической партией «Яблоко», генеральный директор ООО «СКБ
«Вектор»;
- Журова Светлана Сергеевна,
выдвинутая политической партией «Единая Россия», депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета
ГосДумы по международным делам;
-
Лебедев Андрей Ярославович, выдвинутый
политической партией ЛДПР, депутат, председатель постоянной комиссии
Законодательного собрания Ленинградской области;
- Минко Сергей
Владимирович, выдвинутый в порядке самовыдвижения, генеральный директор ПАО «Городские
Инновационные Технологии»;
- Шинкаренко Валерий Викторович,
выдвинутый политической партией «Родина», руководитель юридического
департамента ООО «Аудиторско-Консалтинговая Юридическая Фирма «Объединенная
Юридическая Коллегия»;
- Шуршиков Алексей
Борисович, выдвинутый политической партией «Новые люди», заместитель генерального
директора по общим вопросам ООО «Центр правовой помощи «Знак качества».
В Кингисеппском одномандатном избирательном округе баллотируются следующие
кандидаты в депутаты Государственной Думы (перечисляются в алфавитном порядке):
- Кузьмин Николай
Алексеевич, выдвинутый политической партией КПРФ, депутат, заместитель
председателя постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской
области;
- Парунов Леонид
Григорьевич, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа», зав.
производством лечебно-производственные (трудовые) мастерские СПб ГБУЗ «Психоневрологический
диспансер № 1»;
- Пастушенко Игорь
Григорьевич, выдвинутый политической партией «Родина», пенсионер.
- Яров Александр
Юрьевич, выдвинутый политической партией «Новые люди» заместитель директора по
развитию ООО «ПФК «Судовое машиностроение»;
- Яхнюк Сергей Васильевич,
выдвинутый политической партией «Единая Россия, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета ГосДумы по аграрным
вопросам.
В Волховском
одномандатном избирательном округе № 113 баллотируются
следующие
кандидаты в депутаты Государственной Думы (перечисляются в алфавитном порядке):
- Дюбков Вячеслав
Александрович, выдвинутый политической партией ЛДПР, помощник депутата
Законодательного собрания Ленинградской области;
- Жвания Дмитрий
Дмитриевич, выдвинутый политической партией «Родина», индивидуальный
предприниматель;
- Ожерельев Владимир Борисович,
выдвинутый политической партией КПРФ, глава администрации Бережковского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области;
- Петров Сергей Валериевич,
выдвинутый политической партией «Единая Россия», депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета ГосДумы по контролю и
регламенту;
- Тихомиров Сергей
Владимирович, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа»,
заместитель генерального директора исполнительной дирекции Регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской
области».
Не позднее 4 августа кандидаты,
выдвинутые по одномандатным избирательным округам (политическими партиями или в
порядке самовыдвижения) должны представить в Избирательную комиссию Ленинградской
области документы для регистрации.
Подробнее о кандидатах и партиях
можно узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК России http://cikrf.ru/digital-services/, в личном кабинете на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/. Для участников избирательного процесса
работает «горячая линия» ЦИК России по телефону 8 800 200 00 20, «горячая
линия» Леноблизбиркома: (812) 492-96-51, 496-23-70, 492-40-06, 492-96-34.