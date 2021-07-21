Выпускникам ГИЭФПТ вручены дипломы

В этом году из-за сложной эпидемиологической
обстановки преподаватели ГИЭФПТ не имели возможности встретиться со своими
выпускниками и лично пожелать счастья, благополучия и хорошей карьеры. Из-за
коронавирусных ограничений выпускная церемония прошла в дистанционном формате.
Ректор ГИЭФПТ, доктор экономических наук, профессор Владислав Романович Ковалев
и деканы факультетов записали видеопоздравление выпускникам и разместили на
официальном сайте института и в социальной сети.
Владислав Романович Ковалев назвал получение диплома
о высшем образовании важным профессиональным рубежом и личным достижением
выпускников. Он выразил уверенность, что те квалификации, те знания, которые
они получили в стенах вуза, обучаясь по самым разным программам, будут не
только гарантом их профессионального роста и карьеры, но и отправной точкой в
дальнейшем профессиональном и личностном развитии.
- Как вы хорошо знаете, в нашем институте существуют
не только различные программы подготовки, но и действуют исследовательские
центры, лаборатории, работает аспирантура. Наше издательство обеспечивает наших
студентов учебными и методическими пособиями, которые разрабатываются нашими
преподавателями. Мне бы хотелось, чтобы та научная и образовательная база,
которая создана в нашем институте для развития Ленинградской области, была для
вас той площадкой, где вы в будущем сможете реализовывать свои творческие и
образовательные планы. Просим вас не забывать, что наши двери всегда открыты.
Вы можете всегда вернуться и продолжить образование по самым различным
направлениям подготовки, которые у нас сейчас есть, и в дальнейшем будут развиваться
и совершенствоваться, - сказал ректор, обращаясь к выпускникам 2021 года.
Несмотря на то, что учиться было непросто,
выпускники-2021 справились - сдали государственные экзамены, прекрасно защитили
выпускные квалификационные работы.
На очном отделении ГИЭФПТ дипломы вручены 234
бакалаврам, из них 23 выпускника удостоены дипломов с отличием.
Более 20 % выпускников-бакалавров планируют
продолжить учебу и поступить в магистратуру. Остальные трудоустроены либо
планируют трудоустройство в ближайшее время.
Магистратуру в этом году окончили 60 человек, из них
25 получили дипломы с отличием. На данный момент более 80% магистров уже
трудоустроено.
Словами благодарности были отмечены студенты,
которые успешно сочетали учебу с научной работой. Многие из них проявили себя
активными участниками общественной жизни института, принимали участие в
организации студенческого самоуправления, представляли институт на
международных, российских и региональных конференциях.
Выпускникам, которые были наиболее активны в общественно-полезных
делах в разные периоды обучения, вручены благодарственные письма, подписанные
ректором, и сувениры на память. Их удостоены Алина Андреева, Злата Булина,
Игорь Боков, Маргарита Тердунова, Дарья Ямолова, Иван Орлов, Михаил Грачев,
Даниил Иванов, Валерия Кургина.
Позади – студенческая жизнь. Впереди – новая
интересная дорога профессионального роста. Пропуском в эту жизнь стал диплом,
который показывает, что выпускник ГИЭФПТ получил качественные знания, развил
творческие способности, научился отстаивать свои взгляды и убеждения.