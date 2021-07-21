Выпускникам ГИЭФПТ вручены дипломы

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки преподаватели ГИЭФПТ не имели возможности встретиться со своими выпускниками и лично пожелать счастья, благополучия и хорошей карьеры. Из-за коронавирусных ограничений выпускная церемония прошла в дистанционном формате. Ректор ГИЭФПТ, доктор экономических наук, профессор Владислав Романович Ковалев и деканы факультетов записали видеопоздравление выпускникам и разместили на официальном сайте института и в социальной сети.

Владислав Романович Ковалев назвал получение диплома о высшем образовании важным профессиональным рубежом и личным достижением выпускников. Он выразил уверенность, что те квалификации, те знания, которые они получили в стенах вуза, обучаясь по самым разным программам, будут не только гарантом их профессионального роста и карьеры, но и отправной точкой в дальнейшем профессиональном и личностном развитии.

- Как вы хорошо знаете, в нашем институте существуют не только различные программы подготовки, но и действуют исследовательские центры, лаборатории, работает аспирантура. Наше издательство обеспечивает наших студентов учебными и методическими пособиями, которые разрабатываются нашими преподавателями. Мне бы хотелось, чтобы та научная и образовательная база, которая создана в нашем институте для развития Ленинградской области, была для вас той площадкой, где вы в будущем сможете реализовывать свои творческие и образовательные планы. Просим вас не забывать, что наши двери всегда открыты. Вы можете всегда вернуться и продолжить образование по самым различным направлениям подготовки, которые у нас сейчас есть, и в дальнейшем будут развиваться и совершенствоваться, - сказал ректор, обращаясь к выпускникам 2021 года.

Несмотря на то, что учиться было непросто, выпускники-2021 справились - сдали государственные экзамены, прекрасно защитили выпускные квалификационные работы.

На очном отделении ГИЭФПТ дипломы вручены 234 бакалаврам, из них 23 выпускника удостоены дипломов с отличием.

Более 20 % выпускников-бакалавров планируют продолжить учебу и поступить в магистратуру. Остальные трудоустроены либо планируют трудоустройство в ближайшее время.

Магистратуру в этом году окончили 60 человек, из них 25 получили дипломы с отличием. На данный момент более 80% магистров уже трудоустроено.

Словами благодарности были отмечены студенты, которые успешно сочетали учебу с научной работой. Многие из них проявили себя активными участниками общественной жизни института, принимали участие в организации студенческого самоуправления, представляли институт на международных, российских и региональных конференциях.

Выпускникам, которые были наиболее активны в общественно-полезных делах в разные периоды обучения, вручены благодарственные письма, подписанные ректором, и сувениры на память. Их удостоены Алина Андреева, Злата Булина, Игорь Боков, Маргарита Тердунова, Дарья Ямолова, Иван Орлов, Михаил Грачев, Даниил Иванов, Валерия Кургина.

Позади – студенческая жизнь. Впереди – новая интересная дорога профессионального роста. Пропуском в эту жизнь стал диплом, который показывает, что выпускник ГИЭФПТ получил качественные знания, развил творческие способности, научился отстаивать свои взгляды и убеждения.



