Проект «Вуокса – мир открытий и приключений» - это
путешествие на лодках по местам линии Маннергейма (по р. Вуокса),
продолжительностью 7 дней; 10-дневное прохождение на байдарках «По пути из варяга
в греки» от Выборг до п. Лосево, с посещением Выборгской крепости и еще 2 тура
в Приозерском районе.
Разработанные маршруты доступны широкому кругу
людей. В состав экспедиторов входят специалисты, имеющие подтвержденную
квалификацию и опыт по проведению водных походов.
Одна из основных задач проекта - возродить и
увеличить количество реализуемых водных маршрутов по историческим местам
Ленинградской области, индивидуально разработанных с учетом особенностей
различных групп населения.
В частности, для семей с детьми, спортивных детских
групп, смешанных организованных групп, граждан с ограниченными возможностями
здоровья, пенсионеров.
Особенно важна организация таких маршрутов для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Условия водного похода создают
возможности для эффективной их социализации и расширяют для них возможности
активного отдыха.
Вуокса - это самая большая река Карельского
перешейка, являющаяся озерно-речной системой. В новгородских летописях и
переписных книгах нижнее её течение упоминается как Узерва. По ее берегам
находятся интересные природные и культурные объекты.