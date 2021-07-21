Проект «Вуокса – мир открытий и приключений» - это путешествие на лодках по местам линии Маннергейма (по р. Вуокса), продолжительностью 7 дней; 10-дневное прохождение на байдарках «По пути из варяга в греки» от Выборг до п. Лосево, с посещением Выборгской крепости и еще 2 тура в Приозерском районе.

Разработанные маршруты доступны широкому кругу людей. В состав экспедиторов входят специалисты, имеющие подтвержденную квалификацию и опыт по проведению водных походов.

Одна из основных задач проекта - возродить и увеличить количество реализуемых водных маршрутов по историческим местам Ленинградской области, индивидуально разработанных с учетом особенностей различных групп населения.

В частности, для семей с детьми, спортивных детских групп, смешанных организованных групп, граждан с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров.

Особенно важна организация таких маршрутов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Условия водного похода создают возможности для эффективной их социализации и расширяют для них возможности активного отдыха.

Вуокса - это самая большая река Карельского перешейка, являющаяся озерно-речной системой. В новгородских летописях и переписных книгах нижнее её течение упоминается как Узерва. По ее берегам находятся интересные природные и культурные объекты.