Главный эпидемиолог области ответила на острые вопросы

«Инициатива проведения «прямой линии» с главным эпидемиологом Ленинградской области принадлежит Центру управления регионом. Несмотря на то, что темпы вакцинации в Ленинградской области выросли в три раза ― до примерно 10 000 человек в день, количество вопросов, которые специалисты ЦУР видят системе обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе», не уменьшается. Поэтому мы решили использовать уже привычный для ленинградцев формат «прямой линии» по аналогии с «прямыми линиями» губернатора, чтобы жители области получили ответы на волнующие их вопросы от первого лица ― от специалиста, профессионала, человека, который знает тему досконально» ― отмечает председатель комитета общественных коммуникаций, руководитель Центра управления регионом Ленинградской области Екатерина Путронен.

В основном, вопросы, которые жители области задавали Елене Хорьковой, касались выбора вакцины (в области доступно 3 вакцины, определиться с конкретным выбором поможет лечащий врач, знающий историю болезни), а также того, нужно ли делать прививку, если уже переболел COVID-19 (да, через 6 месяцев, если нет противопоказаний), являются ли хронические заболевания противопоказанием к вакцинации (нет, если они не в обострении), как вакцинироваться людям с онкологией и тяжелыми формами аллергии (только по решению лечащего врача). Многие вопросы были вызваны опасениями, из-за большого количества непроверенной информации, слухов и «фейков» о вакцинации в интернете, например: «Пустят ли в роддом, если нет прививки?» (пустят), или «Правда ли, что умирают после вакцины?» (неправда).

Нескольким абонентам по конкретным ситуациям дадут индивидуальную консультацию и после «эфира», например, для организации консультации с врачом, чтобы определить, является ли конкретное заболевание противопоказанием к вакцинации.

Напомним, на сайте правительства области создан и постоянно обновляется информационный раздел, посвященный вакцинации в регионе ― https://lenobl.ru/ru/vakcina/ ― на нем есть информация о ходе вакцинации, адресах пунктов, где можно сделать прививку, о количестве заболевших COVID-19, а также о количестве привитых среди заболевших (не более 1%).