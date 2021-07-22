Главный эпидемиолог области ответила на острые вопросы

«Инициатива проведения
«прямой линии» с главным эпидемиологом Ленинградской области принадлежит Центру
управления регионом. Несмотря на то, что темпы вакцинации в Ленинградской
области выросли в три раза ― до примерно 10 000 человек в день, количество
вопросов, которые специалисты ЦУР видят системе обратной связи
«Госуслуги.Решаем вместе», не уменьшается. Поэтому мы решили использовать уже
привычный для ленинградцев формат «прямой линии» по аналогии с «прямыми
линиями» губернатора, чтобы жители области получили ответы на волнующие их
вопросы от первого лица ― от специалиста, профессионала, человека, который
знает тему досконально» ― отмечает председатель комитета общественных
коммуникаций, руководитель Центра управления регионом Ленинградской области
Екатерина Путронен.
В основном, вопросы,
которые жители области задавали Елене Хорьковой, касались выбора вакцины (в
области доступно 3 вакцины, определиться с конкретным выбором поможет лечащий
врач, знающий историю болезни), а также того, нужно ли делать прививку, если
уже переболел COVID-19 (да, через 6 месяцев, если нет противопоказаний),
являются ли хронические заболевания противопоказанием к вакцинации (нет, если
они не в обострении), как вакцинироваться людям с онкологией и тяжелыми формами
аллергии (только по решению лечащего врача). Многие вопросы были вызваны
опасениями, из-за большого количества непроверенной информации, слухов и
«фейков» о вакцинации в интернете, например: «Пустят ли в роддом, если нет
прививки?» (пустят), или «Правда ли, что умирают после вакцины?» (неправда).
Нескольким абонентам по
конкретным ситуациям дадут индивидуальную консультацию и после «эфира»,
например, для организации консультации с врачом, чтобы определить, является ли
конкретное заболевание противопоказанием к вакцинации.