Воспитанники спортшколы – участники всероссийского конкурса

В числе участников
конкурса:
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Ярослава Котова, 2013 года рождения. Занимается плаванием
с шести лет под руководством тренера Анастасии Баженовой. Первой наградой стала
медаль за III место на соревнованиях «Посвящение в юные дельфинята». В мае 2021
года Ярослава стала призёром «Весеннего первенства школы». После окончания
учебного года Ярослава не прекращала тренировки и 11 июня в Вырице завоевала
золотую медаль на дистанции 100 м на спине среди спортсменов своей возрастной
группы. У Ярославы – 3 юношеский разряд по плаванию, но она не останавливается
на достигнутом и мечтает стать мастером спорта международного класса.
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Тимур Меркульев, 2008 года рождения. Спортом занимается
почти с пеленок, поскольку родился в спортивной семье. В три года его поставили
на лыжи. С пяти лет занимался футболом. Тимур – шестикратный чемпион по
велосипедным гонкам в соревнованиях «Приорат». С детства тренируется у дедушки
в тире, стреляет из пневматической винтовки и успешно соревнуется в стрельбе.
Участвует в различных беговых соревнованиях. Одни из последних –
«Акватлон-2021».
Но главная любовь в его
жизни – это плавание. Сейчас у Тимура 2 взрослый разряд. Плаванием он
занимается уже 8 лет. Любимый тренер – Татьяна Александрова. У Тимура – две
награды от ДЮСШ-2, он носит звание лучшего пловца 2020-2021 по рейтингу
отделения.
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Ульяна Воронович, 2012 года рождения, пловец-боец
Гатчинской ДЮСШ-2, воспитанница тренера Анастасии Баженовой. Ульяна плавает с
шести лет и сейчас имеет 3 юношеский разряд. В январе 2021 Ульяна заняла 2
место на «Юных дельфинятах». Сейчас Ульяна уехала на спортивные сборы по
плаванию в Анапу с петербургской школой плавания INSWIM. На юге гатчинская
спортсменка будет «подтягивать» технику, тренироваться – и плавать в море.