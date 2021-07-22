Воспитанники спортшколы – участники всероссийского конкурса

В числе участников конкурса:

- Ярослава Котова, 2013 года рождения. Занимается плаванием с шести лет под руководством тренера Анастасии Баженовой. Первой наградой стала медаль за III место на соревнованиях «Посвящение в юные дельфинята». В мае 2021 года Ярослава стала призёром «Весеннего первенства школы». После окончания учебного года Ярослава не прекращала тренировки и 11 июня в Вырице завоевала золотую медаль на дистанции 100 м на спине среди спортсменов своей возрастной группы. У Ярославы – 3 юношеский разряд по плаванию, но она не останавливается на достигнутом и мечтает стать мастером спорта международного класса.

- Тимур Меркульев, 2008 года рождения. Спортом занимается почти с пеленок, поскольку родился в спортивной семье. В три года его поставили на лыжи. С пяти лет занимался футболом. Тимур – шестикратный чемпион по велосипедным гонкам в соревнованиях «Приорат». С детства тренируется у дедушки в тире, стреляет из пневматической винтовки и успешно соревнуется в стрельбе. Участвует в различных беговых соревнованиях. Одни из последних – «Акватлон-2021».

Но главная любовь в его жизни – это плавание. Сейчас у Тимура 2 взрослый разряд. Плаванием он занимается уже 8 лет. Любимый тренер – Татьяна Александрова. У Тимура – две награды от ДЮСШ-2, он носит звание лучшего пловца 2020-2021 по рейтингу отделения.

- Ульяна Воронович, 2012 года рождения, пловец-боец Гатчинской ДЮСШ-2, воспитанница тренера Анастасии Баженовой. Ульяна плавает с шести лет и сейчас имеет 3 юношеский разряд. В январе 2021 Ульяна заняла 2 место на «Юных дельфинятах». Сейчас Ульяна уехала на спортивные сборы по плаванию в Анапу с петербургской школой плавания INSWIM. На юге гатчинская спортсменка будет «подтягивать» технику, тренироваться – и плавать в море.