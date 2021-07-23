Африканская чума свиней атаковала 12 регионов

Государственная ветеринарная служба Гатчинского района обращает внимание, что в случае возникновения АЧС всё свинопоголовье и вся продукция свиноводства уничтожается. Из-за одного животного, заболевшего чумой, карантин накладывается на весь район, что приводит к огромным финансовым потерям. За нарушения ветеринарных правил, в том числе несанкционированное размещение инфицированных отходов животноводства, повлекшее распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, виновное лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности по статье 249 УК РФ.

Африканская чума свиней – чрезвычайно опасное вирусное заболевание диких и домашних свиней. С момента заражения до проявления клинических признаков проходит от 3 до 14 дней, при острой форме болезни – 3-4 дня. Вирус АЧС высокоустойчив к физическому и химическому воздействию, сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в навозе – до 5 месяцев и более, а в почве – от 4 до 5 месяцев; в замороженном мясе – от 6 до 10 лет; в копченой колбасе – до 4 месяцев.

Клинически АЧС проявляется резко выраженным посинением, покраснением кожи с множественными кровоизлияниями, повышением температуры, снижением аппетита, нарушением координации. Появляется рвота, понос (иногда с кровью), выделения из глаз.

Заражение домашних свиней происходит несколькими способами. Первый из них – контакт с больными животными. Переносчики вируса – птицы, домашние и дикие животные, грызуны, клещи, вши, мухи. Свиньи могут заражаться также через предметы ухода, зараженные корм и воду, пастбища, транспортные средства, особенную опасность несут пищевые отходы.

Чтобы не допустить занос АЧС в Ленобласть, специалисты ветеринарной службы проводят дополнительные обследования свиноводческих хозяйств, участвуют в мероприятиях по снижению численности диких кабанов в регионе.

Африканская чума свиней не только не поддается лечению, но и вакцина против этого заболевания не разработана! Распространение АЧС можно остановить выполнением ряда требований:

- запрещается ввоз и вывоз свиней (диких кабанов), продукции животноводства, кормов и кормового сырья животного и растительного происхождения из регионов, неблагополучных по АЧС;

- запрещается закупать и скармливать пищевые отходы свиньям;

- не заниматься воспроизводством свиней;

- содержать свиней в закрытых помещениях, не допускать свободного выгула на территории населенных пунктов, особенно в лесной зоне;

- разместить на окнах москитные сетки, исключающие попадание кровососущих насекомых в помещение;

- установить дезинфицирующие коврики (барьеры) при входе в помещения, где содержатся свиньи;

- запрещается вывозить навоз с территории животноводческих хозяйств без предварительного обеззараживания;

- регулярно обрабатывать свиней и помещения от кровососущих насекомых, клещей, а также проводить работы по уничтожению грызунов;

- немедленно информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа и заболевания домашних свиней, а также кабанов в дикой природе, о несанкционированных свалках и других биологических отходах;

- сжигать полученные от добытых кабанов биологические отходы с составлением акта;

- добывать кабана только в пределах ареала его обитания в Ленинградской области со 100% исследованием всех туш на трихинеллез и АЧС;

- не хоронить трупы животных, отходов от их содержания;

- убой свиней проводить на аттестованных убойных пунктах.

По всем вопросам обращаться в ветеринарную службу Гатчинского района по телефону: 8-81371-98-077.