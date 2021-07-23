Африканская чума свиней атаковала 12 регионов

Государственная ветеринарная служба
Гатчинского района обращает внимание, что в случае возникновения АЧС всё
свинопоголовье и вся продукция свиноводства уничтожается. Из-за одного
животного, заболевшего чумой, карантин накладывается на весь район, что
приводит к огромным финансовым потерям. За нарушения ветеринарных правил, в том
числе несанкционированное размещение инфицированных отходов животноводства,
повлекшее распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, виновное лицо
подлежит привлечению к уголовной ответственности по статье 249 УК РФ.
Африканская чума свиней – чрезвычайно
опасное вирусное заболевание диких и домашних свиней. С момента
заражения до проявления клинических признаков проходит от 3 до 14 дней, при
острой форме болезни – 3-4 дня. Вирус АЧС высокоустойчив к физическому и
химическому воздействию, сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в навозе –
до 5 месяцев и более, а в почве – от 4 до 5 месяцев; в замороженном мясе – от 6
до 10 лет; в копченой колбасе – до 4 месяцев.
Клинически АЧС проявляется резко
выраженным посинением, покраснением кожи с множественными кровоизлияниями,
повышением температуры, снижением аппетита, нарушением координации. Появляется
рвота, понос (иногда с кровью), выделения из глаз.
Заражение домашних свиней происходит
несколькими способами. Первый из них – контакт с больными животными.
Переносчики вируса – птицы, домашние и дикие животные, грызуны, клещи, вши,
мухи. Свиньи могут заражаться также через предметы ухода, зараженные корм и
воду, пастбища, транспортные средства, особенную опасность несут пищевые
отходы.
Чтобы не допустить занос АЧС в Ленобласть,
специалисты ветеринарной службы проводят дополнительные обследования
свиноводческих хозяйств, участвуют в мероприятиях по снижению численности диких
кабанов в регионе.
Африканская чума свиней не только не
поддается лечению, но и вакцина против этого заболевания не разработана! Распространение АЧС
можно остановить выполнением ряда требований:
- запрещается ввоз и вывоз свиней (диких
кабанов), продукции животноводства, кормов и кормового сырья животного и
растительного происхождения из регионов, неблагополучных по АЧС;
- запрещается закупать и скармливать
пищевые отходы свиньям;
- не заниматься воспроизводством свиней;
- содержать свиней в закрытых помещениях,
не допускать свободного выгула на территории населенных пунктов, особенно в
лесной зоне;
- разместить на окнах москитные сетки,
исключающие попадание кровососущих насекомых в помещение;
- установить дезинфицирующие коврики
(барьеры) при входе в помещения, где содержатся свиньи;
- запрещается вывозить навоз с территории
животноводческих хозяйств без предварительного обеззараживания;
- регулярно обрабатывать свиней и
помещения от кровососущих насекомых, клещей, а также проводить работы по
уничтожению грызунов;
- немедленно информировать ветеринарную
службу обо всех случаях падежа и заболевания домашних свиней, а также кабанов в
дикой природе, о несанкционированных свалках и других биологических отходах;
- сжигать полученные от добытых кабанов
биологические отходы с составлением акта;
- добывать кабана только в пределах ареала
его обитания в Ленинградской области со 100% исследованием всех туш на трихинеллез
и АЧС;
- не хоронить трупы животных, отходов от
их содержания;
- убой свиней проводить на аттестованных
убойных пунктах.
По всем вопросам
обращаться в ветеринарную службу Гатчинского района по телефону:
8-81371-98-077.