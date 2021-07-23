Промышленное производство региона продолжает развиваться

По данным Петростата, индекс промышленного производства обрабатывающих предприятий по итогам шести месяцев составил 109% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 102,2%.

«Для нас важно, что обрабатывающие производства, на долю которых приходится более 80% промышленности Ленинградской области, показывают хорошие результаты, в том числе, растут отрасли, которые в прошлом году были в непростой ситуации, например, мебельные предприятия и производители электрооборудования», – прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Наибольший рост в первом полугодии отмечается в производстве текстильных изделий (145,2%), полиграфической деятельности (144,1%), в производстве изделий из дерева и обработке древесины (143,8%), производстве напитков (141,8%), ремонте и монтаже машин и оборудования (131,3%) и лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (129%).

Напомним, Ленинградская область в этом году вошла в ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики рейтинга Минпромторга РФ. Регион занял 14 место не только по высоким показателям экономического развития, но и за счет своевременно принятых мер поддержки промышленности. Например, в области принят закон о специальных инвестиционных контрактах – СПИК 2.0 для поддержки инвесторов, внедряющих современные технологии, закон о региональном инвестиционном проекте (РИП), который стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих, а также закон об инвестиционном налоговом вычете, который позволяет предприятиям обновлять основные фонды для внедрения современного оборудования.