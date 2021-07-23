Промышленное производство региона продолжает развиваться

По данным Петростата,
индекс промышленного производства обрабатывающих предприятий по итогам шести
месяцев составил 109% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
обеспечение электрической энергией, газом и паром – 102,2%.
«Для нас важно, что
обрабатывающие производства, на долю которых приходится более 80%
промышленности Ленинградской области, показывают хорошие результаты, в том
числе, растут отрасли, которые в прошлом году были в непростой ситуации,
например, мебельные предприятия и производители электрооборудования», –
прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Наибольший рост в первом
полугодии отмечается в производстве текстильных изделий (145,2%),
полиграфической деятельности (144,1%), в производстве изделий из дерева и
обработке древесины (143,8%), производстве напитков (141,8%), ремонте и монтаже
машин и оборудования (131,3%) и лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях (129%).
Напомним, Ленинградская область в этом году вошла в
ТОП-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики рейтинга
Минпромторга РФ. Регион занял 14 место не только по высоким показателям
экономического развития, но и за счет своевременно принятых мер поддержки
промышленности. Например, в области принят закон о специальных инвестиционных
контрактах – СПИК 2.0 для поддержки инвесторов, внедряющих современные
технологии, закон о региональном инвестиционном проекте (РИП), который
стимулирует создание новых промышленных предприятий и расширение действующих, а
также закон об инвестиционном налоговом вычете, который позволяет предприятиям
обновлять основные фонды для внедрения современного оборудования.